Это стало одной из крупнейших скоординированных логистических операций Европейской комиссии.

Украина получила тепловую электростанцию из Литвы. Логистическая операция длилась почти год, сообщает Министерство энергетики Украины.

"Сложная операция, длившаяся 11 месяцев, включала 149 поставок оборудования общим весом 2399 тонн. Среди них 40 были негабаритными грузами, включая чрезвычайно тяжелые трансформаторы и статоры весом около 172 тонн каждый", - говорится в сообщении.

Транспортировать компоненты помогло Польское правительственное агентство стратегических резервов. Благодаря предоставленному оборудованию Украина смогла провести аварийные ремонты в нескольких регионах.

Сообщается, что тепловая электростанция обеспечит потребности в электричестве для миллиона потребителей.

Сама логистическая операция стала частью комплексного ответа Евросоюза на агрессию России. По состоянию на сегодня энергетический сектор Украины получил от ЕС 9,5 тысячи генераторов и 7,2 тысячи трансформаторов через Механизм UCPM.

Всего Европейская комиссия выделили более 1,2 млрд евро на программы гуманитарной помощи в Украине и доставили более 160 тысяч тонн помощи.

Ситуация в энергосистеме Украины

Последние недели россияне регулярно атакуют дронами и ракетами Одесскую область, из-за чего ситуация там резко ухудшилась. Из-за постоянных российских ударов в регионе даже объявили чрезвычайную ситуацию государственного уровня.

По словам депутата Одесского районного совета Сергея Сизоненко, в последние дни ситуация с электроснабжением в Одессе несколько улучшилась. Тепло и воду уже подают в дома жителей города.

