По словам Плетенчука, для Одессы основной проблемой остаются удары баллистическими ракетами и "Шахедами".

Кремль стремится отрезать Украину от доступа к Черному морю. Именно поэтому российская армия усилила атаки по Одессе и Одесской области.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук. По его словам, Украина уже не первый год сталкивается с такими действиями агрессора, но сейчас Россия активнее применяет средства воздушного нападения.

"Их мечты, которые непосредственно коррелируются с их планами, никуда не делись. Устами российского диктатора, они их озвучивают – желание отрезать Украину от моря. Для Украины море – это 90% экспортно-импортных операций, для нас это сверхважно. Поэтому ВМС Украины делают все, чтобы морской коридор работал и в дальнейшем", – подчеркнул спикер.

Он отметил, что для Украины, в частности Одессы, основной проблемой остаются удары баллистическими ракетами, которые оккупанты запускают с территории временно оккупированного Крыма, а также залет со стороны Черного моря "Шахедов".

Как добавил военный, для применения, например, в Черном море больших десантных кораблей для высадки десанта, противнику нужно иметь успехи на суше. Ведь такие операции самостоятельно не происходят.

"По крайней мере три большие водные преграды на пути к Одессе, конечно, вносят свои коррективы даже в их (оккупантов – УНИАН) планы. Поэтому здесь у них ситуация тупиковая...", – подчеркнул Плетенчук.

Именно поэтому, добавил он, россияне наносят удары с воздуха.

Атаки РФ по Одесской области

Как писал УНИАН, российская армия значительно усилила удары с воздуха по югу Украины, в частности по Одессе и Одесской области. Противник уничтожает энергетическую инфраструктуру региона, наносит удары по морским портам и мостам, соединяющим юг Одесской области с остальной частью региона и Украины.

В частности, сегодня ночью в Одессе был ранен 30-летний мужчина, в части города нет света из-за ударов. В области враг атаковал гражданский объект – разрушено складское помещение с удобрениями.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба сообщил, что под обстрелами были порты и объекты энергетики Одесской области. В порту "Південний" загорелись около 30 контейнеров с мукой и растительным маслом. Из-за повреждения энергетической инфраструктуры без электроснабжения остаются более 120 тысяч абонентов.

