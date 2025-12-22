2025 год стал провальным для американской валюты.

После худшего года за почти десятилетие доллар США временно стабилизировался. Однако большинство инвесторов ожидают, что в 2026 году его падение повторится.

Об этом пишет Reuters. Отмечается, что доллар США подешевел на 9% относительно корзины основных валют, что является худшим результатом за восемь лет. Основными причинами являются ожидания снижения ставок Федеральной резервной системой (ФРС), сокращение разницы между ставками США и другими основными валютами, а также усиление опасений относительно бюджетного дефицита и политической неопределенности в США.

В последние месяцы доллар сумел восстановиться. Индекс валюты вырос почти на 2% от сентябрьского минимума. Однако стратеги валютного рынка сохраняют прогнозы по его ослаблению в 2026 году.

Ожидания относительно дальнейшего падения связаны с тем, что мировая экономика начинает расти более равномерно.

"Я думаю, что отличие в том, что остальной мир в следующем году просто будет расти больше", – отметил портфельный менеджер Brandywine Global Ануджит Сарин.

По словам инвесторов, фискальные стимулы в Германии, политическая поддержка экономики Китая и улучшение перспектив еврозоны могут уменьшить преимущество США в темпах роста, которое годами поддерживало доллар.

Дополнительное давление на валюту создают ожидания относительно продолжения снижения ставок ФРС, тогда как другие крупные центробанки могут удерживать ставки или даже повышать их. Ситуацию также усиливает вероятная смена председателя Федрезерва, которую рынок может воспринять как сигнал к более мягкой монетарной политике.

Несмотря на долгосрочные прогнозы по ослаблению доллара, инвесторы предостерегают, что нельзя исключать его краткосрочного восстановления. Сохранение энтузиазма инвесторов относительно искусственного интеллекта и вызванный им приток капитала в акции США могут обеспечить краткосрочную поддержку доллара.

