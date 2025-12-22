Спецслужбы РФ пытались устроить провокацию против главы Одесского управления Службы безопасности Виктора Доровского и шантажировали его жену вымышленным компроматом. Об этом сообщает Цензор.нет со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так, российские спецслужбисты угрожали распространить информацию, которую на него якобы собрала российская ФСБ.

Для этого представитель вражеской спецслужбы вышла на контакт с женой Доровского, сообщила о планах ФСБ по дискредитации чиновника СБУ, а в итоге - за взятку предложила помешать этой информационной атаке.

В СБУ зафиксировали все угрозы рашистов, поскольку Виктор Доровский лично передал соответствующую информацию подразделениям внутренней безопасности СБУ.

Что известно?

27 марта 2025 года неизвестное на тот момент лицо через мессенджер сообщило жене Доровского о подготовке в ФСБ информационной атаки, направленной на дискредитацию чиновника СБУ.

В частности, речь шла о распространении "компрометирующих материалов" через телеграмм-каналы и средства массовой информации.

Информация, которую приводила указанное лицо, не соответствовала действительности, отметили в СБУ.

Позже установили, что жене чиновника СБУ звонила представительница ФСБ.

"В ходе разговора она подчеркнула, что для вражеской спецслужбы главное - добиться увольнения генерала СБУ с должности. Это в фсб считается очень высоким результатом.

В то же время представительница вражеской спецслужбы заявила, что якобы имеет возможность остановить реализацию этой кампании. Для этого она может подать "правильный" отчет о сотруднике СБУ своему руководству, в результате чего ИПСО может быть отменена. За эти действия она требовала 250 тысяч долларов США, которые настаивала перечислить на ее криптокошелек", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что спецслужбы РФ пытаются "втемную" использовать украинские СМИ для проведения своей ИПСО.

Медиа призвали тщательно проверять информацию и ее источники перед публикацией, чтобы не распространять российские нарративы.

