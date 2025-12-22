Трегубов заявил, что на попытки такого пересечения надо реагировать оперативно.

Вывоз россиянами гражданских из Грабовского в Сумской области не похож на подготовленный прорыв, а больше напоминает конкретную провокацию, возможно, с медийной целью. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире канала Киев24.

"Это не похоже на какую-то попытку серьезно развить наступление и создать еще отдельное давление. Да, безусловно, там и поблизости есть отдельные боестолкновения, но по состоянию на сейчас это не выглядит как какое-то полномасштабное наступление. Это выглядит больше как какая-то одиночная провокация", - сказал он.

По словам Трегубова, Силам обороны нужно держать всю границу на контроле с помощью БПЛА, а также оперативно реагировать, в том числе и пехотой, на попытки такого пересечения и иметь соответствующие группы, которые будут этим заниматься.

Он отметил, что основная проблема в том, что люди отказываются эвакуироваться, и это усложняет работу ВСУ на прифронтовых территориях.

"Настоящую проблему это составляет в тех случаях, когда там еще остается местное население и когда возникают такие ситуации, как в Грабовском. Мы стараемся всех эвакуировать, но это же невозможно делать принудительно. Если человек принципиально письменно отказывается от эвакуации, говорит "нет, я отсюда не пойду", то здесь мы, к сожалению, бессильны. А потом возникают такие ситуации. Вот это главная проблема по состоянию на сейчас", - пояснил Трегубов.

По его словам, то, что одна или несколько групп россиян могут заехать или зайти на километр, - "абсолютно понятно":

"Вопрос в том, что по ним должно начать прилетать сразу в тот момент, когда они это делают".

Грабовское: что нужно знать

Как сообщал УНИАН, в село Грабовское Сумской области 20 декабря внезапно зашла российская пехота и вывезла оттуда в Россию более 50 гражданских украинцев.

Ранее Трегубов рассказал, что большинство населения этого приграничного села было эвакуировано на подконтрольную Украине территорию, там оставались в основном пожилые люди, которые написали письменный отказ от эвакуации.

По его словам, эта российская операция по вывозу гражданских украинцев на территорию РФ длилась несколько часов.

