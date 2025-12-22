Пекин открыл свое первое подводное месторождение золота.

На северо-востоке Китая у побережья полуострова Шаньдун открыли месторождение золота на сотни тонн. Оно стало крупнейшим подводным месторождением золота в Азии.

Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на местные власти. Отмечается, что это открытие увеличило общие подтвержденные запасы золота в районе городского уезда Лайчжоу до более 3900 тонн, что ставит его на первое место как по запасам золота, так и по добыче в стране – это около 26 процентов от общенациональных запасов Пекина.

При этом фактический размер именно подводного месторождения золота власти не раскрывают.

В последнее время Пекин активизирует разведку полезных ископаемых по всей стране, с 2021 года инвестировав в эту сферу почти 64 млрд долларов. Суммарно было открыто 150 месторождений полезных ископаемых.

Эта последняя находка в серии золотых месторождений свидетельствует о том, что запасы Китая могут быть значительно больше, чем считалось ранее. Открытия происходят на фоне роста мировых цен на золото.

Китай является крупнейшим в мире добытчиком золотой руды с объемом добычи 377 тонн в прошлом году. При этом он уступает таким странам, как Южная Африка, Австралия и Россия, по подтвержденным запасам золота.

Помимо своей роли в качестве средства защиты от волатильности валют и финансовых рисков, золото также имеет решающее значение для промышленного применения, включая электронику и аэрокосмические компоненты.

Последние находки золота в мире

В середине прошлого месяца Китай объявил об открытии крупнейшего с 1949 года месторождения золота Дадунгоу в провинции Ляонин, запасы которого оцениваются в 1 444 тонны с оценочной стоимостью более 166 миллиардов евро.

В то же время в начале декабря еще более явный союзник России, Иран, сделал открытие жил на шахте Шадан вместимостью примерно 7,95 млн тонн оксидной золотой руды. Обычно тонна руды содержит от 5 до 10 граммов чистого золота, хотя бывают и исключения.

