Xiaomi 17 Ultra дебютирует 25 декабря в четырех цветах / фото Xiaomi

Чем ближе к премьере Xiaomi 17 Ultra, тем больше данных о новом "суперфлагмане" Xiaomi появляется на просторах сети. Ранее инсайдеры рассекретили ключевые характеристики устройства, теперь в интернете появился набор расцветок его корпуса.

Помимо классического черного и белого цвета, новинка будет выпускаться в зеленом и пурпурном цветовом исполнении. 17 Ultra оснастят металлическим корпусом с плоскими гранями и характерной для серии "шайбой" блока камер.

Заодно стала известна официальная дата презентации нового суперфлагмана Xiaomi. Она состоится уже 25 декабря в Китае, хотя обычно Ultra-модели выходят в феврале. Причем новинка почти сразу поступит в продажу и для глобального рынка.

Видео дня

Фото Xiaomi 17 Ultra 22 декабря 2025
Фото Xiaomi 17 Ultra 22 декабря 2025
Фото Xiaomi 17 Ultra 22 декабря 2025
Фото Xiaomi 17 Ultra 22 декабря 2025

Напомним, согласно утечкам смартфон оснастят массивным аккумулятором 6800 мАч. Это заметно больше, чем у 15 Ultra (6000 мАч), но меньше, чем у 17 Pro, в котором установлен АКБ 7500 мАч. Мощность проводной зарядки составит 100 Вт.

Основным козырем, как и ранее в серии Ultra, станет передовая система камер, созданная совместно с Leica. Она включает в себя первый в мире перископический телеобъектив на 200-мегапикселей, разработанный для полного устранения хроматической аберрации. К нему присоединяется 1-дюймовый 50-Мп основной датчик OmniVision OV50X и 50-Мп ультраширик.

Также телефон получит плоский 6,8-дюймовый 2K LTPO дисплей, отказавшись от прежних изогнутых панелей, флагманский чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5 и быструю память LPDDR5X + UFS 4.1. Устройство составит конкуренцию iPhone 17 Pro Max и будущему Samsung S26 Ultra.

Ранее УНИАН писал, что Xiaomi начала повышать цены на свою технику: Пока это касается планшетов, но Xiaomi 17 Ultra, скорее всего, тоже станет дороже предшественника из-за кризиса на рынке памяти.

Вас также могут заинтересовать новости: