Помимо классического черного и белого, новинка предложит зеленый и пурпурный цвета.

Чем ближе к премьере Xiaomi 17 Ultra, тем больше данных о новом "суперфлагмане" Xiaomi появляется на просторах сети. Ранее инсайдеры рассекретили ключевые характеристики устройства, теперь в интернете появился набор расцветок его корпуса.

Помимо классического черного и белого цвета, новинка будет выпускаться в зеленом и пурпурном цветовом исполнении. 17 Ultra оснастят металлическим корпусом с плоскими гранями и характерной для серии "шайбой" блока камер.

Заодно стала известна официальная дата презентации нового суперфлагмана Xiaomi. Она состоится уже 25 декабря в Китае, хотя обычно Ultra-модели выходят в феврале. Причем новинка почти сразу поступит в продажу и для глобального рынка.

Видео дня

Напомним, согласно утечкам смартфон оснастят массивным аккумулятором 6800 мАч. Это заметно больше, чем у 15 Ultra (6000 мАч), но меньше, чем у 17 Pro, в котором установлен АКБ 7500 мАч. Мощность проводной зарядки составит 100 Вт.

Основным козырем, как и ранее в серии Ultra, станет передовая система камер, созданная совместно с Leica. Она включает в себя первый в мире перископический телеобъектив на 200-мегапикселей, разработанный для полного устранения хроматической аберрации. К нему присоединяется 1-дюймовый 50-Мп основной датчик OmniVision OV50X и 50-Мп ультраширик.

Также телефон получит плоский 6,8-дюймовый 2K LTPO дисплей, отказавшись от прежних изогнутых панелей, флагманский чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5 и быструю память LPDDR5X + UFS 4.1. Устройство составит конкуренцию iPhone 17 Pro Max и будущему Samsung S26 Ultra.

Ранее УНИАН писал, что Xiaomi начала повышать цены на свою технику: Пока это касается планшетов, но Xiaomi 17 Ultra, скорее всего, тоже станет дороже предшественника из-за кризиса на рынке памяти.

Вас также могут заинтересовать новости: