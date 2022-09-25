Сейчас Путина якобы убеждают закрыть границы, "пока не поздно".

После объявления Владимиром Путиным частичной мобилизации из России выехала 261 тысяча мужчин.

Об этом издания. "Новая газета. Европа" рассказал источник в администрации российского президента.

Обсуждения внутри Кремля о закрытии границ для мужчин призывного возраста начались со среды, когда от силовиков стали поступать цифры о количестве мужчин, которые покидают Россию, поясняют журналисты.

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По словам собеседника, в последний справке ФСБ, которая сегодня, 25 сентября, "гуляла по кабинетам", речь идет о цифре в 261 тысячу мужчин, которые покинули РФ со среды по вечер субботы.

Источник в Кремле сомневается в правдивости данных ФСБ, поскольку пограничная служба ФСБ "не работала так быстро".

В то же время "атмосфера у АП такова, что силовики и Минобороны могут убедить Путина закрыть выезд, пока не поздно".

Мобилизация в России и запрет на выезд из РФ

Ранее издание "Важные истории" писали о том, что Россия уже в понедельник, 26 сентября, готовится закрыть границу для мужчин призывного возраста. По данным источников журналистов, запрет на выезд будет частичным - у пограничников уже есть списки мобилизированных.

О закрытии границ также писала российская "Медуза", ссылаясь на источники в Администрации Путина. По их версии, мужчин будут отправлять домой 28 сентября, а издание "Верстка" писала о 30 сентября.

Россияне массово бегут на фоне объявленной Путиным частичной мобилизации в Казахстан, Грузию и Армению. Пользователи сети публикуют фото и видео больших пробок "беженцев" на границах указанных стран.

В это время Литва, Латвия и Польша заявили, что ограничивают въезд для россиян. Финляндия объявила о намерениях полностью ограничить им въезд. Ходили слухи о введении запрета на въезд для граждан РФ и Грузией, но они в конечном итоге не подтвердились.

Предварительно, Россия желает привлечь к войне в Украине еще 300 тысяч мужчин, что указывает на недостатке живой силы для ведения обороны после разгома под Харьковом.

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