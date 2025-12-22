Спикер парламента не уточнил, когда именно они могут состояться.

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке законопроекта о выборах. Как передает корреспондент УНИАН, возглавит эту группу первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко.

"Она будет состоять из всех без исключения представителей фракций и групп. С привлечением всех коллег, которые представляют гражданское общество, – "ОПОРА", другие – которые очень профессионально разбираются в вопросах организации выборов. С привлечением Центральной избирательной комиссии", – сказал Стефанчук.

Спикер отметил, что рабочая группа будет нарабатывать все нюансы применения Избирательного кодекса, учитывая контекст войны.

В частности, он упомянул о:

вопросах голосования военнослужащих и их праве избираться;

голосовании миллионов украинцев, которые сейчас находятся за пределами Украины;

проведении выборов на временно оккупированных территориях страны;

вопросе присутствия на выборах иностранных наблюдателей.

"Это профессиональная рабочая группа, которая наработает тот документ, который даст возможность провести в Украине не просто выборы, а безопасные демократические выборы, к которым будет доверие во всем мире. Когда они будут, как, при каких условиях, – я не хотел бы сейчас начинать эту дискуссию", – сказал председатель ВР.

Он добавил, что необходимо дать возможность высказаться рабочей группе и специалистам. Ведь по каждому вопросу есть ряд "за" и "против", которые нужно проработать, взять лучший мировой опыт и предложить Украине новый закон, который "будет одноразового использования, именно для этих выборов".

Выборы в Украине во время войны

Как сообщал УНИАН, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Украина, несмотря на военное положение, должна провести президентские выборы.

Сегодня, 22 декабря, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что согласно предварительной договоренности, в Верховной Раде формируется рабочая группа по быстрой проработке вопроса проведения возможных выборов президента Украины во время военного положения.

Депутат отметил, что работа будет вестись на базе профильного Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, с привлечением представителей всех фракций и групп парламента, ЦИК, а также общественных организаций, которые занимаются вопросами выборов.

