Самый дорогой истребитель в мире: почему F-22 до сих пор не имеет равных

Американский F-22 Raptor стал рекордсменом по цене, но даже спустя десятилетия остается доминирующим в воздушном бою.

Самым дорогим истребителем в мире остается американский F-22 Raptor компании Lockheed Martin. По оценкам, стоимость одного самолета колеблется от 143 до 334 миллионов долларов, в зависимости от методики подсчета - с учетом или без учета полных затрат на разработку программы, пишет Simple Flying.

F-22 стал первым в мире полноценным истребителем пятого поколения со стелс-технологиями, сверхзвуковым крейсерским полетом и сверхманевренностью. Однако его программа пришлась на период резкого сокращения Вооруженных сил США после Холодной войны. Вместо запланированных 750 машин было построено менее трети, что резко повысило себестоимость каждого самолета.

В Воздушных силах США указывают, что "чистая" цена одного F-22 без сопутствующих расходов составляет около 143 миллионов долларов, но с учетом полного бюджета программы сумма превышает 330 миллионов долларов за единицу.

Несмотря на это, спустя почти 30 лет после ввода в эксплуатацию Raptor до сих пор считается одним из самых опасных истребителей в мире. Он остается непревзойденным в воздушном бою, опережая даже новые платформы, в частности китайский J-20 и российский Су-57.

По данным AeroTime, в тройку самых дорогих истребителей также входят французский Rafale и Eurofighter Typhoon, которые являются самолетами четвертого поколения. Их высокая цена объясняется ограниченными сериями производства и отсутствием эффекта масштаба.

В то же время более новый F-35 Lightning II, несмотря на статус истребителя пятого поколения, оказался дешевле - 80-109 миллионов долларов, поскольку уже изготовлено более 1200 машин, а общий план превышает 3000 единиц.

F-22 никогда не экспортировался: закон США прямо запрещает его продажу другим странам. Это еще больше ограничило производство, но сохранило технологическое превосходство самолета, который и сегодня остается эталоном воздушного превосходства.

