Вероятно, один "Орешник" - все, на что может рассчитывать белорусский диктатор.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предположил, что он может получить от российского диктатора Владимира Путина максимум "десяток" ракетных комплексов "Орешник". Однако, вероятно, этот его ответ журналистам был шуткой, пишет Белта.

Отмечается, после неформальной встречи руководителей государств-участников СНГ ему задали вопрос о том, сколько "Орешников" получила Беларусь, мол, дал ли ему Путин десяток, как тот просил.

"Десяток - это будет максимум", - сказал белорусский диктатор улыбаясь.

Издание отметило, что, спрашивая, журналист имел в виду заявление Лукашенко годичной давности, в котором он на вопрос, сколько в Беларуси планируется поставить этих ракетных комплексов, сказал: "Думаю, что пока десяток, а потом посмотрим. Если у россиян будет желание больше их разместить, мы разместим больше".

Впрочем, через месяц Лукашенко прояснил ситуацию: "Когда я сказал "10 комплексов", я пошутил. Это бешеные деньги. И промышленность России не только же "Орешники" производит. Я это понимаю. Достаточно одного комплекса "Орешник", чтобы обезопасить Беларусь. Но они нужны и в России".

"Орешник" в Беларуси

Недавно стало известно, что Россия разворачивает "Орешник" в Беларуси. Как рассказал глава Службы внешней разведки Украины (СВР) Олег Иващенко, Россия и Беларусь строят военные объекты для пусковой установки, систем наблюдения и связи, однако по состоянию на 13 декабря эти меры еще не были реализованы. Иващенко считает, что размещение "Орешника" на территории Беларуси призвано усилить давление на Европу. Также он подчеркнул, что так Россия хочет обезопасить "Орешник" от поражения Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на размещение российского "Орешника" в Беларуси. По его словам, Украина предупреждала европейских и американских партнеров о том, что Россия будет размещать комплекс в Беларуси. Он считает развертывание "Орешника" на территории Беларуси средством давления прежде всего на ЕС и НАТО, а не на Украину.

По мнению главного редактора военного издания Defense Express Олега Каткова, Россия переместила "Орешник" в Беларусь, чтобы достать до всех стран Европы, ведь минимальная дальность поражения такого оружия достигает 700 км. Он уточнил, что "Орешник" обслуживают российские военные. Непосредственного доступа в армии Лукашенко к этому оружию нет.

