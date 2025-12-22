Эксперты советуют вовремя избавляться от загрязнений и регулярно мыть пол даже в труднодоступных местах.

Пол под плитой стоит чистить каждые 3-4 месяца, особенно после интенсивного использования или больших загрязнений. Таким образом можно предотвратить появление запахов, вредителей и избежать опасности пожара, говорится в статье на сайте southernliving.com.

Плита используется на кухне чаще всего. Мы видим это каждый раз, когда отмываем остатки пригоревшей пищи на конфорках, соус от спагетти на фартуке или жир, покрывающий вытяжку. Но как насчет тех скрытых мест, о чистке которых мы никогда не задумываемся? Под вашей плитой могут скрываться серьезные загрязнения - даже лужи жира. Кроме антисанитарного характера всего этого, разлитая пища будет привлекать кухонных вредителей, таких как муравьи, тараканы и мыши. Некоторые загрязнения могут даже представлять опасность пожара.

Как часто убирать под плитой

Вам следует чистить пол вашей плиты каждые три-четыре месяца. Посвятите это периодам интенсивного использования, например, праздничному сезону.

Если у вас на полу возле плиты разлилось большое количество жидкости, не медлите. Попробуйте почистить под ней, прежде чем вы получите действительно неприятную и антисанитарную ситуацию.

Что вам нужно:

Пылесос со щелевой насадкой

Швабра из микрофибры

Моющее средство для пола

Ведро с мыльной водой и губка

Большой кусок картона

Как убрать под плитой с выдвижным ящиком

Если в вашей плите есть ящик для хранения под духовкой, вам повезло. Вынимание ящика часто обеспечивает легкий доступ к полу. Другие плиты могут иметь съемную ножку, что оставляет достаточно места, чтобы туда добраться.

Извлеките ящик или ножку и обнажите пол. Используйте щелевую насадку, чтобы собрать крошки и мусор. Для действительно больших или липких загрязнений используйте мыльную губку для очистки пола. Сбрызните швабру средством для чистки пола, подходящим для поверхности вашего пола, а затем протрите пол насухо.

Вымойте ящик или ножку в раковине мыльной губкой, затем промойте, высушите и поставьте его на место.

Как вытащить плиту для чистки

Некоторые плиты почти невозможно почистить, не вытащив их. Вместо того, чтобы сразу полностью извлекать плиту, начните с того, что немного переместите ее, чтобы обнажить контакты.

Выключите плиту из розетки. Если у вас газовая плита, также поверните запорный клапан газовой линии. Прежде чем продолжить, проверьте, выключена ли горелка.

После того, как плита отсоединена от сети, начните извлекать ее с места. Слегка приподнимите передние ножки над полом, чтобы было легче. Поставьте ножки на кусок картона, чтобы защитить пол, а затем продолжайте извлекать плиту с места. Если у вас есть газовая труба, убедитесь, что вы не потянули ее и ничего не запуталось в ней.

После того, как пол будет обнажен, воспользуйтесь щелевой насадкой, чтобы собрать крошки и мусор. Затем помойте пол шваброй со средством для чистки, подходящим для типа поверхности, а затем протрите пол насухо.

Используйте влажную мыльную губку, чтобы протереть открытые стороны плиты. Также подойдет универсальное чистящее средство для удаления жира.

Подождите, пока пол полностью высохнет, затем максимально задвиньте плиту. Снова подключите питание и включите газ. Полностью задвиньте плиту обратно на место.

Как убрать под плитой, если вы не можете ее переместить

Если вы не можете безопасно переместить плиту - возможно, она слишком тяжелая или газовая труба слишком короткая - существуют хитрости, как залезть под нее и почистить. Ищите выдвижную щетку для пыли, которую можно использовать как крючок для сметания крошек и пыли. Или попробуйте другой плоский, прочный инструмент, который у вас есть под рукой.

Советы по поддержанию чистоты под плитой

Первый совет - не проливать лишнего, но несчастные случаи случаются. Лучший способ предотвратить загрязнение скрытых ниш вашей плиты - это закрыть любые щели. Если у вас есть такие щели между плитой и столешницей, вы можете приобрести недорогие крышки для щелей. Обычно они изготовлены из силикона или алюминия и доступны в белом, нержавеющей стали или черном цвете, чтобы соответствовать вашей плите.

Больше советов об уходе за плитой

Напомним, что есть простой натуральный способ отмыть трудновыводимые загрязнения на поверхности газовой плиты. Для этого обычный белый уксус нужно разбавить водой и смешать его с любым моющим средством или даже содой.

