Цифровое удостоверение и удобный доступ к сервисам: что нового в 'Армия+'

Более миллиона военных авторизованы в "Армия+".

Приложение "Армия+" получило новые функции, в частности удостоверение защитника, информационную ленту "Пульс", а также раздел оповещения и обновленный дизайн и навигацию, которые упрощают доступ к самым популярным сервисам.

Как сообщило Министерство обороны Украины, одним из ключевых обновлений стало расширение функционала "Армия ID". Теперь в нем доступен не только уникальный 9-значный ID-номер для подачи рапортов, но и удостоверение защитника или защитницы для подтверждения статуса военнослужащих.

Отмечается, что удостоверение не заменяет бумажные военно-учетные документы, но поможет во время проверок, в частности на блокпостах. "В "Армия ID" отныне есть фото и базовая информация по QR-коду, отсканировав который представители ТЦК и СП или ВСП могут получить данные о военнослужащем или военнослужащей", - говорится в сообщении.

Кроме удостоверения, в "Армия+" была запущена информационная лента "Пульс" с объяснениями прав и возможностей, практическими советами и полезным опытом для военнослужащих. Например, какой отпуск гарантирован им и как рассчитать надбавку за боевую выслугу лет.

Также был обновлен дизайн и навигация приложения. "Теперь рапорты, обучение и другие функции собраны в разделе "Сервисы", а самые популярные Плюсы вынесены вверх для быстрого доступа", - рассказали в МОУ.

Кроме того, появился раздел уведомлений, который позволяет отслеживать важные сообщения и статусы рапортов за все время.

"Армия+" уже является ключевым цифровым инструментом в ежедневной службе: 70% воинских частей используют рапорты в приложении, а всего подписано более 1,2 миллиона рапортов. Среди самых популярных - на ежегодный отпуск, оздоровление, а также на получение справки Ф5", - отметили в министерстве.

Как отметил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, уже более миллиона военных авторизованы в "Армия+", а около полумиллиона пользуются приложением регулярно.

Приложение "Резерв+" - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко отметила, что электронный документ в приложении "Резерв+" становится основным для военнообязанных. Для тех, кому нужна бумажная версия документа, есть возможность распечатать его в формате PDF самостоятельно. Также есть возможность получить распечатку документа в территориальном центре комплектования.

По словам Свириденко, переход на электронный документ уменьшает риски его потери или подделки, а также упрощает процессы воинского учета.

