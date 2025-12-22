Золото против бриллиантов: что из этого ценнее и почему

Золото демонстрирует значительно более высокую доходность и ликвидность, тогда как бриллианты остаются стабильным, но менее прибыльным активом.

Золото остается значительно более привлекательным инвестиционным активом, чем бриллианты, если речь идет о долгосрочном сохранении и приумножении капитала. Об этом свидетельствует динамика цен, ликвидность рынка и налоговые преимущества, которые делают золото более стабильным и прогнозируемым инструментом для инвесторов, пишет Wionews.

За последние 25 лет стоимость золота выросла почти на 3000%. Только за последнее десятилетие цены на золото выросли более чем на 300%.

Зато бриллианты демонстрируют значительно более скромную динамику. Средний рост их стоимости составляет 5-7% в год, а за 25 лет совокупная доходность оценивается примерно в 200%. Исключением являются редкие цветные бриллианты - розовые или голубые, которые могут дорожать на 9-12% ежегодно, однако это узкий и малодоступный сегмент рынка.

Стандарты против субъективности

Ключевое различие между двумя активами - в механизме ценообразования. Золото имеет глобально стандартизированную цену, что делает его одинаково ликвидным в любой стране. Бриллианты же оцениваются индивидуально - в зависимости от чистоты, огранки, цвета и других параметров, что создает непрозрачность и часто играет в пользу дилеров, а не частных продавцов.

Дополнительным фактором давления на рынок стало распространение лабораторных бриллиантов, которые удешевляют природные камни и снижают их стоимость перепродажи.

Риски, ликвидность и налоги

Цены на золото могут колебаться в пределах 10-20% в год, что означает более высокие риски, но и более высокий потенциал прибыли. Бриллианты являются более стабильными, однако менее прибыльными.

Важную роль играют и налоговые условия. Например, суверенные золотые облигации обеспечивают дополнительную годовую доходность 2,5% и освобождаются от налога на прирост капитала при условии удержания до погашения (8 лет). Для бриллиантов подобных инструментов не существует. При этом продажа физического золота или бриллиантов после 24 месяцев облагается налогом по фиксированной ставке 12,5% без индексации.

Кому что подходит

Аналитики отмечают:

краткосрочным инвесторам (1-2 года) бриллианты и ювелирные изделия могут показаться более привлекательными из-за меньшей волатильности;

долгосрочные инвесторы получают больше преимуществ от золота благодаря более высокому потенциалу роста, ликвидности и налогово эффективным инструментам, несмотря на колебания цен.

В итоге, золото остается универсальным инструментом накопления богатства, тогда как бриллианты все больше воспринимаются как нишевый актив или предмет роскоши, а не классическая инвестиция.

