Такие инциденты случались и на авианосцах США.

Моряки Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки имеют четкий алгоритм действий на случай, если корабль потеряет энергоснабжение посреди моря.

Речь идет о стандартных процедурах, частично описанных в Системе инженерных операционных последовательностей (EOSS) ВМС вместе с другими протоколами. Однако детали этих процедур не являются общедоступными, акцентирует Slash Gear. Более того, протокол отличается от корабля к кораблю.

Что же происходит, когда корабль ВМС теряет энергоснабжение? Это можно понять на реальных примерах.

Так, корабль USS Detroit потерял энергоснабжение в 2020 году на пути из Латинской Америки во Флориду. Тогда экипаж немедленно провел оценку ситуации, чтобы выявить источник проблемы, но посреди открытого моря сделать было можно мало что. В конце концов, корабль Detroit отбуксировали в порт.

Похожая ситуация произошла с USS Fitzgerald в 2017 году, однако обстоятельства были гораздо хуже. Корабль ВМС США столкнулся с торговым судном, и это вызвало внезапный блэкаут на борту.

"В хаосе экипаж поспешил провести аварийные работы по ликвидации повреждений и спасению заблокированного персонала. Хотя системы корабля не подлежали ремонту, морякам удалось стабилизировать Fitzgerald и вернуть его в порт в Йокосуке, Япония", – говорится в материале.

А в 2013 году опасную ситуацию пережил корабль USS Freedom. Тогда произошло отключение силовой установки из-за перегрева дизельных генераторов. К счастью, полной потери мощности судно не понесло, но его маневренность снизилась. Во время инцидента автоматически сработали аварийные системы, и когда моряки совместно с техническими специалистами обнаружили проблему, нормальная работа судна была восстановлена. Уже на следующий день корабль ВМС США Freedom вернулся в порт для ремонта.

Как в ВМС США минимизируют риски таких ситуаций

Полная потеря мощности на борту кораблей возможна, но ВМС США работают над решением проблемы с помощью нескольких генераторов, которые могут работать одновременно.

"Такое параллельное функционирование позволяет другим генераторам включиться до того, как произойдет перегрузка. Поэтому даже если один генератор выйдет из строя, это не должно привести к полному отключению электроэнергии на корабле. Однако, если электроэнергия все же выключится, аварийные системы предназначены для поддержания важнейших нагрузок, включая коммуникации", – объясняют авторы.

Примечательно, что от проблем с электроснабжением страдать могут даже авианосцы. К примеру, в 2013 году на легендарном корабле USS Nimitz, произошел пожар из-за короткого замыкания. Тогда он находился в Индийском океане.

Проблемы с турбинными генераторами находили и у двух старейших авианосцев США, которые еще в строю. Речь о USS George Washington и USS John C. Stennis. К счастью, их обнаружили во время переоборудования обоих авианосцев перед возвращением к службе в 2024 году.

