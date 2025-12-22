В Украине дорожает жилье: в каких регионах цены взлетели больше всего в 2025 году

Самое дорогое однокомнатное жилье традиционно предлагают в столице.

В 2025 году спрос на покупку квартир вырос на 4%, тогда как предложение сократилось на 15%. Поэтому медианная стоимость квартир по Украине на вторичном рынке за год выросла на 19% и составляет более 52,6 тысячи долларов.

Об этом говорится исследовании от "OLX Недвижимость", которое есть в распоряжении УНИАН.

Отмечается, что самые высокие цены на покупку однокомнатной квартиры зафиксированы в Киеве (78,5 тыс. долл.), Львове (54,6 тыс. долл.), Ивано-Франковске (54,7 тыс. долл.) и Ужгороде. При этом в Ужгороде за год произошел рекордный рост цен +60% за год (около 60 тыс. долл.).

В то же время первенство по уровню стоимости сохраняет столица. Медианная цена покупки однокомнатной квартиры в Киеве выросла на 16% в течение года.

В целом большинство областных центров продемонстрировали рост стоимости, прежде всего в западных и центральных регионах. Снижение цен наблюдалось только в городах вблизи линии боевых действий: Запорожье и Николаеве.

Накануне зимних праздников в Украине в этом году выросли цены на жилье для отдыха в Карпатах. Так, самым дорогим населенным пунктом для посуточной аренды домов стало село Поляница, расположенное рядом с горнолыжным курортом Буковель.

Кроме того, отключения света в Украине подняли спрос на "автономное жилье" с резервным питанием и отоплением. За год в некоторых городах цены подскочили почти вдвое и даже больше. Больше всего предложений аренды с резервным питанием было в столице.

