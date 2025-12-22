В результате ударов были поражены элементы оборудования нефтеналивного терминала.

В ночь с 21 на 22 декабря ударные БпЛА ударили по морскому нефтяному терминалу "Таманьнефтегаз" на территории Краснодарского края РФ.

Как сообщили источники УНИАН в Главном управлении разведки, в результате нанесенных ударов были поражены элементы оборудования нефтеналивного терминала, причала сжиженных углеводородных газов и портовая инфраструктура. Это повлекло за собой масштабный пожар.

По словам собеседника, военная разведка "наращивает ударные санкции по энергетическому сектору государства-агрессора, который непосредственно вовлечен в финансирование войны против Украины".

Таманьский перегрузочный комплекс, оператором которого является "Таманьнефтегаз", - является одним из крупнейших в Черноморском регионе. Общий объем резервуарного парка нефтепродуктов и сжиженного газа составляет более 1 млн кубических метров.

Обновлено в 15.28. Впоследствии в Генеральном штабе ВСУ подтвердили поражение терминала "Таманьнефтегаз".

Там сообщили, что поражены также склад боеприпасов и место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА.

В частности, как отмечается, с помощью ракеты украинского производства был поражен временный пункт базирования плавсредств 92-й бригады речных катеров в Оленевке (ОТТ украинского Крыма). На месте попадания наблюдался значительный пожар.

"Среди прочего, с целью частичного нарушения системы логистического обеспечения противника на Покровском направлении, осуществлено огневое поражение склада боеприпасов мотострелкового полка (Украинск, ТОТ Донецкой области). По предварительной информации цель уничтожена", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Генштабе добавили, что с целью частичного уничтожения запасов ударных БПЛА и снижения интенсивности применения беспилотников типа "Shahed"/"Герань" по территории Украины, поражены места хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА в районе временно оккупированного Донецка Донецкой области. Наблюдался пожар.

Больше об ударах по порту Тамань

Как писал УНИАН, в ночь на 22 декабря беспилотники атаковали Краснодарский край РФ. Были зафиксированы пожары в районе порта Тамань на побережье Черного моря неподалеку Крымского моста. Экипаж судов в терминале "Волна" был эвакуирован.

Удары по аэродрому под Липецком

Как сообщал УНИАН, в ночь с 20 на 21 декабря 2025 года на российском военном аэродроме под Липецком вспыхнул пожар - горели два вражеских истребителя.

Ориентировочная суммарная стоимость двух пораженных истребителей, которые Россия использовала в войне против Украины, может достигать 100 миллионов долларов.

Согласно уточненным данным, в результате спецоперации успешно поражены два вражеских многоцелевых истребителя Су-30.

