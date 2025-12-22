Тираж новинки составляет до 75 тысяч единиц.

Национальный банк Украины выпустил новую памятную монету в честь украинских дипломатов – "Дипломатия".

Об этом сообщила пресс-служба регулятора. Реализация памятной монеты в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ начнется с 24 декабря 2025 года.

На аверсе размещено стилизованное изображение оливковой ветви – древнейшего символа мира и добрососедства.

На реверсе вверху изображены переплетенные линии, символизирующие сложность международных связей. Треугольник визуально подчеркивает устойчивость основы дипломатической деятельности. Центральным элементом композиции является прорисовка оттиска печати Войска Запорожского 1648-1649 годов, что свидетельствует об историчности украинской дипломатической традиции.

Отмечается, что монета имеет номинал 5 гривень. Тираж составляет до 75 тыс. штук в сувенирной упаковке. Приобрести памятные монеты можно будет в банках-дистрибьюторах.

Памятные монеты НБУ – последние новости

В декабре Национальный банк Украины выпустил памятную монету, которая была посвящена одной из инновационных разработок украинских оружейников – "Украинская бавовна. Беспилотный надводный аппарат "Magura".

Ранее НБУ также выпустил памятную монету, посвященную спецоперации "Паутина", которую Служба безопасности Украины провела в глубоком тылу врага.

1 декабря стало известно, что НБУ представил новые оборотные монеты номиналом 10 гривень, посвященные единству и территориальной целостности Украины.

