Релиз самой дорогой видеоигры в истории сдвигали уже дважды.

Майк Йорк, бывший аниматор Rockstar Games, работавший над GTA 5 и Red Dead Redemption 2, заявил, что разработчик вряд ли еще раз перенесет Grand Theft Auto 6. По его мнению, еще одна задержка окончательно убьет интерес к проекту, который фанаты ждут уже много лет.

"Сейчас никто не ищет информацию о GTA 6. Все знают, что новостей нет, говорить нечего. Наступает момент, когда задержка настолько сильна, что начинает вызывать у людей гнев", – заявил Йорк в интервью Esports Insider.

Разработчик отметил, что хорошо знаком с внутренними процессами Rockstar и сотрудники просто "делают все, чтобы игра [GTA 6] выглядела как можно лучше". Ожидания невероятно высоки, и на релизе в мае 2026 года проект бы их не оправдал.

Видео дня

Релиз GTA 6 запланирован на 19 ноября 2026 года. Недавно релиз сдвинули, причем уже во второй раз: прежде выход откладывали с осени 2025-го на 26 мая 26-го. При этом глава Take-Two (владелец Rockstar) незадолго до переноса уверял, что GTA 6 больше не перенесут и игра выйдет в срок.

Последний раз Rockstar делилась данными о GTA 6 в мае 2025 года, вскоре после первого переноса. Тогда компания выпустила второй трейлер игры, а также раскрыла массу деталей о персонажах и локациях игры.

Известно, что Grand Theft Auto 6 начали полноценно разрабатывать в 2020-ом. Стоимость создания игры оценивается в более чем миллиард долларов. Это будет самая дорогая видеоигра в истории – и потенциально первая игра с ценником 100 долларов.

Напомним, в середине ноябре Rockstar Games уволила более 40 человек из офисов в Великобритании и Канаде, поскольку те собирались создать профсоюз. Это, по словам аналитиков, может сказаться на будущих изменениях в сроках релиза.

УНИАН советовал, во что поиграть в ожидании GTA 6 – это лучшие игры с полной свободой действий. Все они, несмотря на очевидное заимствование у Рокстаров, умудрились сохранить индивидуальность и способны надолго увлечь фанатов жанра.

Вас также могут заинтересовать новости: