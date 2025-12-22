В последние пару лет такие телефоны стали особенно популярны среди молодежи в Европе и США, которые устали от постоянного скроллинга в соцсетях.

В эпоху, когда смартфоны превратились в мини‑компьютеры, способные на все – от общения в соцсетях и стриминга видео – произошел довольно неожиданный поворот в сторону возрождения простых мобильных телефонов без лишних функций.

Такие устройства называют dumb phones – буквально "глупые телефоны", говорится в материале BRR.

Что такое "глупый телефон"

"Глупый" телефон является противоположностью смартфонам с большими экранами, предлагая только базовые функции, такие как звонки и текстовые сообщения, простенькие приложения вроде калькулятора или будильника, а иногда – базовая камера или браузер без соцсетей.

Видео дня

Эти устройства чаще всего имеют физическую клавиатуру вместо сенсорного дисплея, простую навигацию и гораздо длительное время автономной работы – иногда до нескольких дней или даже недель на одной зарядке.

Почему люди ходят с кнопочным телефоном

Популярность этих телефонов объясняется желанием уменьшить цифровую зависимость, постоянные оповещения и бесконечный интернет‑скролл. Dumb phone подходит как пожилым пользователям, так и детям в качестве первого мобильного гаджета, хотя в последнее время они стали особенно популярны среди молодежи в Европе и США, которые хотят отдохнуть от интернета.

"Отключение" от современных технологий помогают сосредоточиться на главном, кроме того, многие пользователи отмечают, что возвращение к базовым телефонам помогает улучшить психическое здоровье. А недавнее исследование Университета Британской Колумбии показало, что временный отказ от интернета на смартфоне может замедлить старение мозга.

Вдобавок такие телефоны намного дешевле смартфонов и обладают более долгим временем автономной работы, что делает их удобным выбором для активного образа жизни.

Несмотря на преимущества, dumb phones имеют свои ограничения: они не поддерживают привычные приложения, такие как сервисы такси или соцсети, а качество камеры и функционал устройств остаются базовыми. Тем не менее, для многих пользователей отказ от сложных технологий – осознанный выбор, направленный на улучшение концентрации и психического здоровья.

Ранее эксперты спросили у Apple и Samsung, можно ли постоянно держать смартфон на зарядке – и получили четкий ответ. Все не так страшно, как кажется, но нюансы есть.

Меж тем пользователи назвали 5 дешевых Android-смартфонов, которых стоит избегать в 2026 году.

Вас также могут заинтересовать новости: