В Forbes расписали, как изменились позиции Украины после привлечения Буданова в команду переговорщиков.

Переговоры о мире в Украине касаются многих направлений и проходят сложно. Такой вывод можно сделать из слов главы ГУР Кирилла Буданова во время его разговора с изданием Forbes.

Автор пишет, что Буданов сейчас является одним из самых информированных участников мирных переговоров с США, поскольку знает позиции России, США и Европы. Знает, "кто, что сказал и кому внутри страны, какое давление в этих странах оказывает общественность, а также экономические и личные факторы. И кто имеет компромат на кого, чтобы оказывать давление". Однако Буданов подобные детали не комментирует.

В то же время автор отметил, что президент Владимир Зеленский настаивает на том, что Украина планирует прямое привлечение Конгресса США к надзору за мирным соглашением, в частности за гарантиями безопасности и их выполнением.

"Очевидно, что украинцы достаточно осведомлены о том, кто является их надежными сторонниками (преимущественно в Конгрессе и Сенате), и стремятся предотвратить любые постепенные изменения после подписания соглашения", - добавил журналист.

Автор интервью отметил, что поскольку Буданов теперь участвует в переговорах лично, то он имеет "идеальную возможность оценить намерения Америки, читая тонкие намеки и открытые требования команды Белого дома". Хотя он и без того знает "настоящие противоречивые моменты и реальные требования заинтересованных сторон".

В разговоре с корреспондентом Буданов был позитивным: "На самом деле, они привнесли новый импульс и энергию в этот процесс. Могу сказать, что я оптимистично смотрю на будущее", - прокомментировал он переговоры.

Одной из причин краткого комментария была сложность этих переговоров, отметил автор:

"Сейчас переговоры настолько многоуровневые и имеют столько переменных, что для их объяснения понадобилась бы целая книга. Буданов назвал их "многосторонними и сложными", "не просто двусторонними".

Также журналист отметил изменение направлений обсуждения после вовлечения Буданова в переговорные процессы. Он пишет, что если предыдущая команда сосредотачивалась преимущественно на гуманитарных вопросах, обмене пленными и т.д., то новая команда готова взяться за "сложные, ключевые вопросы", такие как статус будущих нейтральных зон и их защита от поглощения Россией с помощью того, что Буданов называет "механизмом реагирования на нарушения". Другими словами, это называют реальными гарантиями безопасности.

Переговоры о мире в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, 21 декабря во Флориде завершились трехдневные переговоры высокого уровня между делегациями Украины и США с привлечением европейских партнеров. Известно, что согласовывались детали "мирного плана" США, который сейчас имеет 20 пунктов.

По оценкам СМИ, сейчас Украина нуждается в гарантиях безопасности, но они в значительной степени зависят от России. Поэтому Украина настаивает на одобрении гарантий безопасности американскими законодателями.

В то же время в США публично призывают Трампа усилить позиции Украины, поскольку попытки США навязать мир через уступки только поощрят российского диктатора. В частности, считается, что Украине помогли бы истребители и дальнобойное оружие.

