На Житомирщине состоялась очередная гуманитарная акция 'Платформы общественной поддержки'

В Житомирской области состоялась очередная гуманитарная акция, организованная "Платформой общественной поддержки". В мероприятии приняли участие более 4 тысяч человек. В основном это внутренне перемещенные лица, ветераны и члены их семей, пенсионеры, а также местные жители. В рамках акции людям, которые нуждаются в помощи, раздали продуктовые наборы.

Организаторы отмечают, что во время мероприятия четко проявилась тенденция, о которой люди уже говорят открыто: бедность в Украине перестала быть единичным явлением и приобрела массовый характер. Очереди за продуктами, эмоциональные разговоры и возмущение стали фоном акции.

По словам участников мероприятия, сложная социально-экономическая ситуация является следствием не только войны. Люди указывают на коррупцию, несправедливое распределение бюджетных средств и равнодушие власти как факторы, углубляющие кризис. Пенсионеры признаются, что не могут позволить себе необходимые лекарства, семьи вынуждены считать каждую гривну, а перебои с электроснабжением и проблемы в энергетическом секторе усложняют повседневную жизнь.

Глава организации Инна Божко подчеркнула, что гуманитарная помощь не может заменить системных решений.

"Мы постоянно видим реальную ситуацию на местах - приходит очень много людей, которым нужна самая простая поддержка. Помогать нужно, но больно осознавать, что в стране, которая воюет за свое будущее, столько граждан доведены до нищеты. На фоне войны, разрушенной инфраструктуры и отключений света мы видим коррупционные скандалы и бюджет, в котором снова не находится средств для людей, военных и медиков. Коррупция и социальная несправедливость в военное время - крайне опасное сочетание", - отметила она.

В "Платформе общественной поддержки" отмечают, что гуманитарные акции будут продолжаться и в дальнейшем. В то же время в организации предостерегают: без реальных изменений в подходах власти к борьбе с коррупцией и социальной политике ситуация и в дальнейшем будет ухудшаться.