К подрыву автомобиля с генералом может быть причастна Украина, пишет издание.

В России предполагают возможную причастность Украины к подрыву автомобиля с российским генерал-лейтенантом Фанилом Сарваровым, хотя пока что ответственность за это никто на себя не взял. Об этом пишет Sky News.

Отмечается, что подрыв российского генерала прямо у входа в его дом и менее чем в 16 километрах от Кремля - это серьезный удар по имиджу Москвы.

"Сарваров был влиятельной фигурой - возглавлял управление оперативной подготовки Генерального штаба и отвечал за подготовку войск к будущему развертыванию. Ранее он служил в Чечне и Сирии", - говорится в статье.

К тому же, напомнило издание, это уже не первый случай ликвидации высокопоставленных российских военных с начала полномасштабной войны против Украины.

Так, год назад Украина взяла на себя ответственность за ликвидацию генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, которого обвинила в приказах применять химическое оружие против украинских военных. Его убили с помощью взрывчатки, спрятанной в самокате у подъезда. Российский диктатор Владимир Путин тогда назвал это "серьезным провалом" российских спецслужб.

Однако на этом атаки не прекратились. В апреле погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, автомобиль которого взорвался в городе Балашиха под Москвой. А два месяца назад еще один взрыв автомобиля в Сибири унес жизнь российского командира, которого обвиняли в военных преступлениях.

"Пока непонятно, почему мишенью стал именно Сарваров - возможно, из-за его высокого ранга и очевидной уязвимости. Время атаки выглядит показательным. Она произошла после очередного раунда мирных переговоров между представителями США и России, которые состоялись в Майами на выходных. Там посланник Кремля Кирилл Дмитриев встречался со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером", - отмечается в публикации.

Автор пишет, что ранее Украина уже использовала такие удары, чтобы унизить Москву и "принести войну домой" для россиян. На этот же раз, по его мнению, это может быть попыткой Киева "подорвать российский нарратив на переговорах".

"Кремль пытается убедить Белый дом, что победа России неизбежна и что поддержка Украины является бесполезной - в надежде получить более выгодные условия урегулирования. Зато Украина стремится доказать администрации Трампа обратное - что она и в дальнейшем способна сопротивляться. И ликвидация российских генералов прямо в их дворе является одним из способов это продемонстрировать", - говорится в материале.

По мнению автора, убийство генерала - это "сигнал Вашингтону о том, что Кремль явно не контролирует ситуацию полностью".

Ликвидация Фанила Сарварова: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, в понедельник, 22 декабря, в Москве взорвали авто с российским генералом. 56-летнего водителя госпитализировали в крайне тяжелом состоянии с осколочными ранениями ног и переломом лицевой кости. Впоследствии Следственный комитет РФ официально подтвердил, что в машине находился генерал-майор Фанил Сарваров. В результате взрыва он погиб. По факту "убийства, совершенного общеопасным способом", возбудили уголовное дело. Отмечалось, что отрабатываются различные версии, одна из которых связана с "организацией преступления украинскими спецслужбами".

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочка озвучил, кто может стоять за ликвидацией российского генерала в Москве. По его мнению, за этим могут стоять спецслужбы РФ. Мол, возможно, он где-то проштрафился, "и его убрали свои". Впрочем, добавил эксперт, "украинские спецслужбы тоже умеют проводить блестящие операции по устранению убийц из российской армии".

