Россия превратила города "ДНР" в свалку.

Гауляйтер "ДНР" Денис Пушилин, которому светит 15 лет тюрьмы в Украине, отдал "мусорные" распоряжение, так как временно оккупированные украинские города Донецкой области Россия превратила на свалку.

В частности, Иловайск, Харцызск и Макеевка усеяны мусором. А точнее, "твердыми коммунальными отходами", как уточнил Пушилин в Telegram.

"На основании обращений граждан по несвоевременному вывозу твердых коммунальных отходов дал поручение проехаться по указанным точкам. Даже если начали вывозить мусор из контейнеров, вокруг них скопились свалки, которые никто не убирает", - признал гауляйтер.

В соответствующем свинстве Пушилин обвинил руководителей местных предприятий. "Я обещал, что у каждой проблемы найду имя и фамилию. Вот они", - заявил Пушилин.

Он обвинил в халатном выполнении обязательств по вывозу мусора главу КП "БИОН" Сергея Кризу, руководителя МУП "Городская служба единого заказчика Харцызска" Семена Колисниченко и главу МУП АГМ "Коммунтранс" Дениса Юрченко.

Все они, как пообещал гауляйтер, получат выговор.

Тем временем вот, как выглядит российское захламление упомянутых городов:

Пушилин объявил о картельном заговоре в "ДНР"

Ранее гауляйтер "Донецкой народной республики" Пушилин оправдался за аномально высокие цены на яйца картельным заговором. Преступник заявил, что стоимость этого продукта выросла мгновенно.

Детальнее Пушилин описал ситуацию в интервью российским пропагандистам. "У нас выявлены признаки более высокой цены. Поэтому был виден картельный заговор, поскольку подорожание произошло мгновенно", - сказал он.

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