В сегодняшнюю дату принято поздравлять жителей села и работать по дому.

15 октября в мире считается особенной датой с большим количеством всемирных торжеств. По давним обычаям принято работать по дому и помогать другим. Мы собрали всё, что известно про праздник сегодня в Украине, церкви и в народе.

Какой сегодня праздник в мире

ООН установила на эту дату Международный день белой трости, посвященный всем незрячим и слабовидящим людям. Его цель - интегрировать в общество людей с болезнями зрения и сделать города доступными для них.

Ещё одно торжество от ООН - Международный день сельских женщин. Около 25% всего женского пола в мире составляют жительницы деревень. При этом они изготовляют значительную часть мирового продовольствия и фермерских продуктов.

15 октября наступает Международный день студента. Он зародился в Индии и пока что не так известен, как другая дата 17 ноября. Но все же с ней можно поздравить знакомых и родных учащихся вузов.

Также есть медицинское событие - Всемирный день борьбы с раком груди и День здоровья молочной железы. Этот вид онкологии наиболее часто встречается у женщин, а главным методом его профилактики считается маммография.

Несколько известных всей планете личностей родились в эту дату: ученый Эванджелиста Торричелли, философы Фридрих Ницше и Мишель Фуко, писатель Марио Пьюзо.

Какой сегодня праздник в Украине

15 октября родились некоторые наши известные соотечественники: актриса и фольклорист София Тобилевич, военный УНР Андрей Долуд, врач Евгений Комаровский и министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Нет сведений о том, чтобы в нашей стране отмечался какой-либо праздник сегодня. Поэтому это обычная среда.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю в храмах проводятся богослужения в честь преподобного Евфимия Солунского, отшельника Лукиана Печерского и святого Савина Катанского. Им молятся о легком труде, рабочих успехах, повышении в должности. В старом календаре праздники сегодня посвящаются памяти мучеников Киприана и Устины.

Какой сегодня праздник народный

Наши предки записывали свои наблюдения за погодой и составляли приметы о каждом дне. Про 15 октября говорили так:

если небо голубое, то скоро похолодает;

идет дождь - к снежной зиме;

если опали листья с березы, то больше тепла в этом году не ждите.

Наши предки считали, что сегодня праздник труда и доброты. Люди старались плодотворно провести день: убирали в доме и в саду, чинили сломанные вещи, чистили хлев, квасили овощи. Пасечники готовили улья к зимовке. Есть поверье, что если сделать для незнакомцев три добрых дела, даже небольших, то на человека свалится большое счастье.

Что нельзя делать сегодня

Чтобы не попасть в неприятности, стоит вспомнить, какой сегодня церковный праздник. Поскольку верующим указано работать, строго запрещено лениться, отказываться от своих обязанностей, бездельничать. Лентяи будут наказаны святым Ефимием. Также важно сохранять доброжелательность, не ссориться и никому не грубить.

