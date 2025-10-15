В Харьковской ОГА объявили принудительную эвакуацию для 409 семей с детьми.

Во вторник, 14 октября, на заседании Совета обороны Харьковской области было принято решение об эвакуации семей с детьми в принудительный способ из ряда населенных пунктов, сообщается в Telegram-канале главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.

Он сообщил, что эвакуацию будут проводить из 27 населенных пунктов Великобурлукской, 6 - Ольховатской и 7 - Шевченковской территориальных громад.

"В целом должны вывезти в более безопасные места 601 ребенка - это 409 семей", - отметил Синегубов.

Также он добавил, что такие меры приняты в связи с обострением ситуации с безопасностью на Купянском направлении.

"Призываем семьи с несовершеннолетними сохранить жизнь и выехать из опасных территорий", - добавил председатель Харьковской ОГА.

По его словам, уже определены маршруты эвакуации и предусмотрены места временного проживания людей. Он добавил, что эвакуированные семьи получат поддержку в оформлении статуса ВПЛ, доступ к выплатам и гуманитарной помощи.

"Мы продолжаем работать скоординировано со всеми службами, чтобы обеспечить защиту каждой семье", - отметил Синегубов.

Ситуация на Харьковщине

Ранее УНИАН сообщал, что в ночь на 14 октября российские оккупанты нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харькову, одно из попаданий зафиксировано по территории больницы в Салтовском районе города. Сообщалось, что по меньшей мере шесть человек получили ранения стеклом. В корпусах больницы, где находились более сотни пациентов, вылетели окна и двери. Издание отмечает, что в этом отделении проходили лечение больные диабетом.

Также мы писали, что командир 3-го батальона оперативного назначения 15 бригады НГУ "Кара-Даг" Андрей Кусков с позывным "Цезарь" считает, что российские оккупанты не могут начать генеральный штурм Купянска из-за логистических проблем. Кусков объяснил, что враг вынужден действовать с плацдарма, отрезанного от основных сил рекой Оскол. По его словам, враг пытается постоянно штурмовать город малыми группами, но это не может привести к изменению оперативной и тем более стратегической ситуации.

