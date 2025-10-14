Американская музыкальная группа Hollywood Undead планирует в следующем году дать два концерта в Российской Федерации.

Как сообщается в Instagram-аккаунте российского концертного агентства "Мельница", выступления группы запланированы на ВТБ Арене в Москве и СКА Арене в Санкт-Петербурге. Они состоятся 28 и 30 мая 2026 года. Билеты должны оказаться в продаже уже с 16 октября.

На официальной странице группы концерты в России не анонсировали, однако россияне начали благодарить их за принятое решение и писать в комментариях, что ждут выступления. Между тем украинцы удивлены этой новостью:

Видео дня

"Кто-то прокомментирует анонс ваших концертов в России? Вы, ребята, так низко упали или российский организатор это придумывает?".

"В России? Серьезно?!".

"Огромное разочарование для всех ваших украинских фанатов".

"Я очень надеюсь, что это слухи о тех концертах в России. В такие времена, то есть во время войны, было бы так неуважительно с вашей стороны это делать. Пожалуйста, не разочаровывайте своих поклонников!".

Вас также могут заинтересовать новости: