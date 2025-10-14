Первая серия должна выйти уже 26 октября.

HBO показал трейлер нового ужастика "IT: Welcome to Derry", который базируется на романе американского писателя Стивена Кинга "Оно".

Сериал должен расширить вселенную, созданную режиссером Андресом Мускетти в фильмах "Оно" и "Оно 2". По информации из пресс-релиза, сериал создавали по сценарию Энди и Барбары Мускетти и Джейсона Фукса ("Ледниковый период 4: Континентальный дрейф", Чудо-женщина").

Премьера запланирована на 26 октября в 21:00 (по восточному времени Соединенных Штатов Америки), новые эпизоды будут выходить каждую неделю.

Действие сериала происходит в 1962 году, за 27 лет до событий первого фильма. Роль Пеннивайза снова сыграл Билл Скарсгард ("Носферату", "Варвар", "Дьявол навсегда"). Также в главных ролях снялись Джован Адепо ("Вавилон"), Тейлор Пейдж ("Зола"), Крис Чок ("Готэм), Джеймс Ремар ("Декстер") и Стивен Райдер ("Люк Кейдж").

Напомним, ранее MGM+ сообщил, что сериал "Институт", который также сняли на основе книги Короля ужасов, продолжают на второй сезон.

