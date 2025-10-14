На американских самолетах А-10 заметили знаки, свидетельствующие об уничтожении "Шахедов" на Ближнем Востоке.

Американский самолет A-10 Warthog, один из 12 самолетов 124-го истребительного крыла Национальной гвардии штата Айдахо (ANG), который заметили в международном аэропорту Портсмута в штате Нью-Гэмпшир, имел на носу "знаки уничтожения" иранских дронов типа Shahed, пишет Kyiv Post.

Военный сайт The War Zone (TWZ) сообщил в понедельник, 13 октября, что самолет вернулся после шестимесячной службы на Ближнем Востоке. Добавляется, что в июне текущего года американские военные приняли меры для перехвата иранских беспилотников, атаковавших Израиль.

В статье есть предположение, что маркировка A-10, вероятно, указывает на то, что "Арес" участвовал в этой или последующих операциях. При этом, Центральное командование ВВС США (AFCENT) отказалось подтвердить их участие "по соображениям безопасности".

Указывается, что в июле несколько военных обозревателей сообщали, что США перебросили большое количество ракет Advanced Precision Kill Weapons System II (APKWS II) своим войскам на Ближнем Востоке из Украины. Там они показали высокую эффективность как в сбивании беспилотников, так и в поражении наземных целей.

Издание рассказало, что ракеты были модифицированы и переделаны в экономически эффективное оружие класса "воздух-воздух" для борьбы с дронами, которое служит альтернативой многомиллионным ракетам AMRAAM. Отмечается, что их стоимость примерно составляет от 1,1 до 3,0 млн долларов за ракету, в зависимости от версии.

Известно, что их установят на истребителях F-16 и F-15, а также на A-10. Добавляется, что использование последних, судя по фотографиям, опубликованным в соцсети X, кажется подтвержденным.

В публикации говорится, что Военно-воздушные силы США уже несколько лет хотят вывести A-10 из эксплуатации, так как он считается слишком медленным и уязвимым для систем противовоздушной обороны на современном поле боя.

По этой причине, планируется до конца 2026 финансового года, то есть, до 30 сентября следующего года вывести из эксплуатации все самолеты Warthog. Отмечается, что их функции хотят передать самолетам F-35 Lightning II и F-15EX.

Однако последний закон о национальной обороне (NDAA) Сената предлагает оставить около 100 самолетов A-10 на вооружении ВВС США и постепенно выводить их из эксплуатации в течение более длительного периода.

По данным издания, в начале полномасштабного российского вторжения в Украину в некоторых регионах звучали призывы передать Украине самолеты Warthog, так как страна использовала советские самолеты Су-25.

Однако, это предложение было отклонено не только из-за угрозы со стороны российских зенитных ракет (ЗРК), включая С-300 и С-400, но и из-за наличия российских истребителей в условиях отсутствия превосходства в воздухе над полем боя.

Издание отмечает, что это было до появления дронов на поле боя. Сейчас А-10 можно использовать для уничтожения дронов, поскольку его способность к длительному полету, низкие летные характеристики и маневренность делают его идеальным для борьбы с ударными беспилотниками, в частности, с иранскими Shahed и российскими "Герань 2".

Указывается, что сейчас Украина использует вертолеты типа Ми-8 для борьбы с дронами, а Израиль - AH-64 Apache.

Однако, самым большим недостатком А-10 является отсутствие современных радиолокационных и инфракрасных датчиков, которые делают Apache успешным уничтожителем дронов. Издание добавляет, что эту проблему можно решить.

Поэтому, как говорится в материале, комбинация Warthog / APKWS II имеет потенциал стать значительным и экономически эффективным шагом вперед в борьбе против российских беспилотников, которыми осуществляются атаки по территории Украины. Нужно только найти кого-то с достаточным воображением, чтобы применить ее в борьбе Киева.

Ранее УНИАН сообщал, что посол США при НАТО Мэтью Витакер заявил, что на этой неделе ожидается передача оружия Украине по программе PURL. Витакер отметил, что благодаря этой программе президент США Дональд Трамп предоставил возможность европейским союзникам по НАТО, а также Канаде, покупать лучшее в мире американское оружие и боеприпасы и передавать их Украине. Он добавил, что США должны гарантировать постоянство поставок, чтобы союзники активнее участвовали в закупках.

Также мы писали, что глава Белого дома во время своей речи в израильском Кнессете четко дал понять, что труднодостижимый мир в Украине является его следующим приоритетом. Главный корреспондент CNN по вопросам международной безопасности Ник Патон Уолш поделился, что "карты" Трампа, когда речь идет о российском диктаторе Владимире Путине, скорее всего, были предсказуемыми с самого начала. Однако, по его мнению, сейчас они ограничены или даже отсутствуют. Уолш отметил, что Трамп уже попробовал красные ковры, межличностный шарм и экономическое убеждение. Корреспондент CNN считает, что Путин с радостью оставил Трампа с пустыми руками после переговоров на Аляске и, скорее всего, сделает это снова, когда будет возможность.

