Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко проверил боевые подразделения ГПСУ на линии фронта

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко совершил рабочую поездку на передовую и посетил боевые подразделения ведомства, выполняющие задачи на разных направлениях.

В частности, это были подразделения, которые защищают государственную границу с Россией в пределах Харьковщины, и которые защищают страну на линии фронта на Лиманском, Краматорском и Покровском направлениях.

Во время работы глава Службы заслушал доклады командиров, ознакомился с оперативной обстановкой, условиями службы, обеспечением и вооружением.

Общаясь с бойцами Сергей Дейнеко отметил, что Госпогранслужба эффективно воюет - подразделения имеют артиллерию и реактивные системы, наносят успешные удары по противнику, создали собственную беспилотную бригаду, развивают другие подразделения РУБАК, что значительно повышает их боевые возможности.

"Конвейер, который вы запустили по уничтожению россиян, работает безупречно. Главное - берегите себя. Понимаю, что трудно, но у нас нет другого выхода - надо выстоять и победить. Все это под силу вам", - отметил Сергей Дейнеко.

Он также подчеркнул, что самая большая ценность - это люди, которые для эффективного выполнения задач должны быть обеспечены всем необходимым и каждое управленческое звено работает над этим непрерывно.

В рамках поездки Сергей Дейнеко встретился и с командирами отдельных армейских корпусов, в составе которых действуют подразделения Госпогранслужбы - в частности с Денисом "Редисом" Прокопенко и Андреем Билецким. Во время встреч обсуждалось применение пограничных подразделений для эффективного сдерживания противника. Командиры корпусов отмечали героизм пограничников и их высокую эффективность при выполнении боевых задач.

Также Глава ГПСУ встретился с военнослужащими, которые на днях прибыли для дальнейшего прохождения службы в подразделения РУБАК "Феникс". Вместе с командиром подразделения, Героем Украины Дмитрием Олексюком, и бойцами были обсуждены привлечения военнослужащих для повышения возможностей подразделения в уничтожении врага.

Находясь в пограничных подразделениях на всех направлениях Сергей Дейнеко вручил военнослужащим государственные и ведомственные награды, очередные воинские звания и огнестрельное оружие.

"Я благодарю вас за ваше мужество, героизм, за то, что вы ежедневно отстаиваете территориальную целостность нашего государства, срываете все планы врага и всему миру доказываете, что украинцы никогда не станут на колени перед врагом. Берегите себя, берегите собратьев и сестер. Всегда возвращайтесь живыми и невредимыми", - обратился к пограничникам Глава ГПСУ.