Альтман сообщил, что первые изменения стоит ждать уже через несколько недель.

В новой версии ChatGPT, которая должна выйти уже через несколько недель, появится контент для взрослых, сообщил в социальной сети Х генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.

"Мы сделали ChatGPT достаточно строгим, чтобы быть уверенными в том, что мы соблюдаем осторожность в отношении проблем с психическим здоровьем. Мы понимаем, что это сделало его менее полезным/приятным для многих пользователей без проблем с психическим здоровьем", - написал Альтман.

Теперь, добавил он, когда компании удалось смягчить серьезные проблемы с психическим здоровьем и получить новые инструменты, они решили ослабить ограничения.

Также генеральный директор OpenAI добавил, что в декабре компания планирует открыть доступ к эротическому контенту и "ролевым сценариям" для совершеннолетних пользователей, которые подтвердят свой возраст.

Ранее УНИАН сообщал, что 31-летняя пользовательница соцсети рассказала, что ее новый партнер использует для переписки с ней ChatGPT. По ее словам, переписка длилась два месяца и когда девушка поняла, что парень использует ChatGPT для переписки, на ее прямой вопрос, он солгал. По словам девушки, он почти каждый день присылал ей стихи. Она также добавила, что такое поведение восприняла как измену, поскольку между ними была "прекрасная химия, веселые свидания, глубокие разговоры", а сообщения часто казались "любовными письмами".

Также мы писали, что генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что завидует нынешнему поколению 20-летних людей. Он объяснил, что масштаб возможностей в этой сфере просто невероятен. Альтман уверен, что "сейчас можно создать кучу классных вещей". Примечательно, что Альтман бросил Стэнфордский университет в 2005 году, спустя два года обучения на факультете информатики. В 19 лет он основал Loopt - приложение для обмена геолокацией в социальных сетях. После того как приложение было продано, Альтман стал президентом YC, а позже - соучредителем OpenAI.

