Во время экстренных отключений графики не действуют.

По приказу НЭК "Укрэнерго" в ряде областей Украины введены экстренные и аварийные отключения электроэнергии.

"Из-за обусловленной предыдущими российскими обстрелами сложной ситуации в энергосистеме – в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, а также частично в Кировоградской, Киевской и Черкасской областях – применены аварийные отключения", – информирует Минэнерго.

В Запорожской области аварийно обесточиваются только промышленные потребители. В то же время на Черниговщине оператором системы распределения (облэнерго) применяется три очереди почасовых отключений.

В Киевской области свет отключают в Броварском, Обуховском и Бориспольском районах. Такую информацию обнародовали в Телеграм-канале ДТЭК.

На территории Сумщины графики аварийных отключений действуют для 1 и 2 очередей потребителей, информирует Сумыоблэнерго. Впоследствии на Сумщине добавили 3 и 4 очереди отключений.

"Напомним, графики аварийных отключений (ГАО) применяются в аварийных случаях, когда за очень короткий срок надо немедленно снизить величину мощности, потребляемой из сети. В таких случаях продолжительность обесточивания спрогнозировать невозможно, потому что это – аварийная ситуация. Это не графики почасовых отключений, при которых есть четкие временные рамки. Единственная причина применения любых ограничений – это военная агрессия России против украинского народа и повреждения энергообъектов в результате обстрелов армией РФ", – говорится в сообщении.

На Полтавщине тоже применяют графики аварийных отключений. 14 октября в 17:29 от "Укрэнерго" была получена команда на применение 2 очередей, заявили в Полтаваоблэнерго.

Ситуация в энергетике Украины

Из-за атак российских оккупационных войск по Украине наблюдаются проблемы с электроснабжением. В ряде областей уже несколько дней применяют аварийные отключения света.

Ночью российские войска нанесли удар по объектам критической инфраструктуры в Кировоградской области. Сообщалось, что без света остались пять населенных пунктов.

