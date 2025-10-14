Дмитрий Линько: во время обстрелов Черкащине нужен не политический хаос, а порядок

Усиление вражеских обстрелов украинских регионов накануне зимы требует от местных властей максимальной координации и ответственности. Об этом на своей странице в Facebook написал ветеран и бывший народный депутат Дмитрий Линько.

По его словам, в ситуации, когда враг целится не только по военным позициям, но и по энергетической инфраструктуре, любые политические игры в тылу недопустимы.

"После серии атак на энергетические объекты становится понятно: враг пытается ударить по нашей стабильности. А накануне зимы, когда на карту поставлена энергетическая безопасность областей, нужна не политика, а государственный подход", - подчеркнул он.

Видео дня

Линько отметил работу Черкасской ОГА, которая, по его словам, действует слаженно и координирует работу с военными, общинами и волонтерами. В то же время ситуацию в Черкасском областном совете он назвал "политической коллизией", ведь там уже больше месяца продолжается неопределенность с руководством.

"Из-за политических противостояний депутаты не могут ни уволить предыдущего, ни избрать нового председателя совета, несмотря на заявление Анатолия Подгорного об отставке. Сейчас - не мирное время, когда можно месяцами играть в политические игры в ущерб стабильности", - отметил Линько.

Он подчеркнул, что новый председатель облсовета должен быть внеполитическим, ответственным человеком, который способен быстро принимать решения и работать совместно с ОВА, военными, общинами и бизнесом.

"Мы, военные, не имеем ни времени, ни желания разбираться в этих кулуарных процессах. Но позиция четкая: новый руководитель должен быть человеком дела, а не интриганом", - подчеркнул он.

Линько также выразил уважение к Анатолию Подгорному, которого делегировала фракция "Черкащане" и который, по его словам, "смог достойно выполнить свою работу и честно сложить полномочия".

"Это был смелый и достойный поступок - не каждый может отойти, понимая, что система нуждается в обновлении. В такие времена надо не только требовать стабильности, но и благодарить тех, кто ее обеспечивал", - подытожил он.

По мнению ветерана, во время войны самое важное - сохранять единство, доверие и порядок, а не расшатывать ситуацию изнутри.