На прошлой неделе президент США заявил, что Испанию следует исключить из НАТО.

Президент США Дональд Трамп во вторник, 14 октября, сообщил, что рассматривает возможность введения торговых санкций против Испании, так как эта страна отказывается увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, пишет Reuters.

"Я очень недоволен Испанией. Это единственная страна, которая не повысила свои расходы до 5%... Поэтому я недоволен Испанией", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.

Издание отмечает, что глава Белого дома неоднократно призывал членов НАТО увеличить расходы на собственную оборону. Также он выразил сомнения относительно готовности Вашингтона оказывать помощь членам, которые не тратят достаточно средств.

В материале упоминается, что на прошлой неделе во время встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом он заявил, что НАТО следует рассмотреть возможность исключения Испании из альянса из-за ее отказа согласиться на новые обязательства.

Из-за значительной угрозы со стороны России, которую она представляет с момента вторжения в Украину в 2022 году, члены НАТО утверждают, что их предыдущие обязательства по расходам в размере 2% ВВП больше не являются достаточными.

Издание добавило, что Испания была единственным членом альянса из 32 стран, которая не взяла на себя обязательства увеличить военные расходы до 5% ВВП.

Угрозы для НАТО со стороны России: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что если Китай соберется напасть на Тайвань, то он может использовать агрессию России против НАТО, чтобы отвлечь внимание Альянса. По данным издания The Washington Post, Россия помогает Китаю с обучением и предоставлением технологий в одной из немногих отраслей, где российская армия все еще превосходит возможности китайских военных, - в воздушно-десантных войсках.

Также мы писали, что бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес спрогнозировал, что если Россия решится напасть на страну НАТО, то ее военные объекты в Калининграде и Севастополе будут уничтожены в первые же часы. Он отметил, что столкновение России с НАТО не было бы похожим на войну в Украине. Ходжес добавил, что если бы Россия в 2025 году напала на Польшу так же, как она напала на Украину, ее бы уничтожили силы ВВС НАТО и сухопутные войска Альянса.

