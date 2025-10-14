В настоящее время активность так называемого "теневого флота" РФ уменьшилась.

В рамках операции Baltic Sentry, которая проходит в Балтийском море, российский флот вынужден тратить значительные ресурсы на охрану собственного судоходства, что существенно ограничило его возможности в других регионах, в частности в Средиземном море.

Об этом на брифинге рассказал старший военный представитель НАТО, сообщает "Милитарный"."Сегодня в Средиземном море у РФ есть лишь несколько кораблей - в значительной степени, потому что она потеряла портовый доступ и не может перебрасывать туда силы из Черного моря. Сам Черноморский флот также серьезно деградировал", - отметил он.

Кроме того, россияне должны тратить много времени на патрулирование Балтики, чтобы охранять свои собственные активы. Отмечается, что это также напрямую связано с Baltic Sentry, поскольку в рамках операции объединенные силы Альянса обеспечивают постоянный мониторинг морского пространства, а это уменьшило активность так называемого "теневого флота".

"Независимо от того, работает ли судно легально или нет - его экипаж стремится зарабатывать и избегать рисков. Поэтому операция Baltic Sentry, вероятно, отпугнула часть злонамеренной активности", - сказал офицер.

Отмечается, что еще один аспект операции - это испытание инновационных технологий в сфере морской безопасности.

"Baltic Sentry стала площадкой для тестирования инноваций несколькими способами. Летом прошлого года мы испытали безэкипажные надводные суда в Балтийском море, ища пути интеграции таких систем в нашу архитектуру безопасности", - пояснил представитель Альянса.

По его словам, дроны уже интегрированы в систему наблюдения, но союзники продолжают добавлять новые сенсоры и алгоритмы искусственного интеллекта, чтобы в режиме 24/7 лучше понимать ситуацию на море.

"Мы экспериментируем с программным обеспечением, которое помогает быстрее идентифицировать "паттерны жизни" судоходства и реагировать на подозрительную активность. В этих аспектах Baltic Sentry считается успешной инициативой", - сказал представитель НАТО.

Он подчеркнул, что безопасность не является статичной, и Альянс намерен поддерживать операцию Baltic Sentry в долгосрочной перспективе как элемент устойчивой морской архитектуры безопасности в регионе.

Ситуация на морях

Эстония, Латвия и Литва давно говорят партнерам по НАТО об опасениях возможной российской агрессии, приводя в пример кибератаки, дезинформационные кампании, вторжение истребителей и дронов России в течение последних нескольких месяцев.

Хотя в Москве и говорят, что не намерены атаковать НАТО, однако эти три страны, которые были аннексированы Россией во время Второй мировой войны, вдвое увеличили расходы на оборону после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

