Наездница предупреждала парня, что лошадь может его укусить.



25-летний россиянин в Санкт-Петербурге полез целоваться к лошади, но не рассчитал силу чувства животного и лишился носа.

Об этом пишет местное издание Фонтанка и говорится в Telegram-канале LIFE SHOT.

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Известно, что потерпевшим является посетитель караоке-бара. Выйдя из заведения, мужчина заинтересовался лошадью с наездницей.

По информации правоохранителей, пострадавший был в состоянии алкогольного опьянения. Женщина предупреждала россиянина, что лошадь может укусить. Однако предостережения петербуржца не остановили – и он потянулся к животному, чтобы его поцеловать. Конь вместо этого откусил ему нос.

Пострадавшего госпитализировали.

В полиции шутят, что парень еще легко отделался: если бы он подошел с тыла, травмы от копыт были бы серьезнее, чем косметический дефект.

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Автор: УНИАН