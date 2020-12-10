25-летний россиянин в Санкт-Петербурге полез целоваться к лошади, но не рассчитал силу чувства животного и лишился носа.
Об этом пишет местное издание Фонтанка и говорится в Telegram-канале LIFE SHOT.
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Известно, что потерпевшим является посетитель караоке-бара. Выйдя из заведения, мужчина заинтересовался лошадью с наездницей.
По информации правоохранителей, пострадавший был в состоянии алкогольного опьянения. Женщина предупреждала россиянина, что лошадь может укусить. Однако предостережения петербуржца не остановили – и он потянулся к животному, чтобы его поцеловать. Конь вместо этого откусил ему нос.
Пострадавшего госпитализировали.
В полиции шутят, что парень еще легко отделался: если бы он подошел с тыла, травмы от копыт были бы серьезнее, чем косметический дефект.
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