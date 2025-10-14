Языковед рассказала, как правильно называется "стрекоза" на украинском, и как еще величают это необычное насекомое в разговорной речи.

Вероятно, каждый знает этих удивительных насекомых с большими глазами и тонкими крыльями, своим внешним видом напоминающих вертолет. Стрекоза - она, казалось бы, везде стрекоза, хотя в Украине ее называют по-другому. Как будет "стрекоза" на украинском и откуда, собственно, взялось это название - рассказываем в статье.

Как звучит на украинском "стрекоза"

Как рассказала в комментарии УНИАН языковед Лариса Чемерис, слово ""стрекоза" - это на самом деле калька с русского.

На украинском "стрекоза" - "бабка", а вот самец бабки на украинском будет "бабич". Есть еще и разговорные слова, которыми называют стрекоз, - "дзиґа" и "вертуха". В некоторых словарях эти слова трактуют как диалектизмы,

- объясняет Лариса Чемерис.

Видео дня

Почему "стрекоза" на украинском "бабка"? На самом деле точное происхождение этого слова неизвестно. Но, как говорит этимологический словарь, это украинское название могло образоваться от слова "баба" в значении "ведьма, волшебница". Все потому, что раньше в народе неприятных или странных животных и некоторых насекомых считали волшебниками. По мнению других исследователей (Потебня, РФВ 7, 69; Преображенский, I 10; Фасмер, I 100), название связано с древним представлением о переселении души умершей (бабы) в насекомое.

Напомним, ранее мы также рассказывали, как сказать на украинском "чолка" - такого слова вы точно не слышали.

справка Лариса Чемерис языковед Педагог, специалист по украинскому языку и литературе, ментор и вдохновенный реформатор современного образования. Имеет 26 лет педагогического опыта, работала учительницей украинского языка и литературы. Сейчас - основательница онлайн-школы "Моя Мова", которая помогает сотням учеников со всей Украины и за ее пределами заговорить на украинском уверенно, грамотно и с любовью и улучшить знания по всем школьным предметам.

Вас также могут заинтересовать новости: