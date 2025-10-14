Вероятно, каждый знает этих удивительных насекомых с большими глазами и тонкими крыльями, своим внешним видом напоминающих вертолет. Стрекоза - она, казалось бы, везде стрекоза, хотя в Украине ее называют по-другому. Как будет "стрекоза" на украинском и откуда, собственно, взялось это название - рассказываем в статье.
Как звучит на украинском "стрекоза"
Как рассказала в комментарии УНИАН языковед Лариса Чемерис, слово ""стрекоза" - это на самом деле калька с русского.
На украинском "стрекоза" - "бабка", а вот самец бабки на украинском будет "бабич". Есть еще и разговорные слова, которыми называют стрекоз, - "дзиґа" и "вертуха". В некоторых словарях эти слова трактуют как диалектизмы,
- объясняет Лариса Чемерис.
Почему "стрекоза" на украинском "бабка"? На самом деле точное происхождение этого слова неизвестно. Но, как говорит этимологический словарь, это украинское название могло образоваться от слова "баба" в значении "ведьма, волшебница". Все потому, что раньше в народе неприятных или странных животных и некоторых насекомых считали волшебниками. По мнению других исследователей (Потебня, РФВ 7, 69; Преображенский, I 10; Фасмер, I 100), название связано с древним представлением о переселении души умершей (бабы) в насекомое.
Педагог, специалист по украинскому языку и литературе, ментор и вдохновенный реформатор современного образования.
Имеет 26 лет педагогического опыта, работала учительницей украинского языка и литературы. Сейчас - основательница онлайн-школы "Моя Мова", которая помогает сотням учеников со всей Украины и за ее пределами заговорить на украинском уверенно, грамотно и с любовью и улучшить знания по всем школьным предметам.