Авторитетный ученый заявил, что это хороший способ продлить свою жизнь.

Российская наука снова выдала невероятную "гиптозету" о том, что поедание младенцев, желательно сырых, - это хороший способ продлить жизнь.

Об этом заявил главный российский генетик Константин Северинов, профессор Сколковского института науки и технологий, заведующий лабораториями в Институте молекулярной генетики Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и Институт биологии гена РАН.

"Есть некоторые опыты, если мы говорим о продлении жизни, которые показывают, что в тканях, полученных из молодых организмов, содержится такая vis vitalis, питательная сила, которая продлевает жизнь более старым организмам, если они будут употреблять ткани молодых. Да, то есть есть есть младенцев, желательно сырых, я думаю, это хороший способ. Но это пока недоказано. Это лучше чем плацента", - заявил Северинов.

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Кроме совершенно нелепых заявлений, в России происходит много крайне странных случаев. Ранее 25-летний россиянин в Санкт-Петербурге полез целоваться к лошади, но не рассчитал силу чувства животного и лишился носа.

Перед этим стало известно, что житель Российской Тувы отбился от нападения дикого медведя, откусив ему часть языка.

Бывают и более резонансные случаи. Например, 20-летний житель Онгудайского района на Алтае Российской Федерации откусил ухо девушке, которая от него ушла.

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