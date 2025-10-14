Журналист WSJ Дэйв Браун сообщил о всех ляпах с поздравлениями.

Национальный музей Военно-морских сил (ВМС) США поздравил американские ВМС иллюстрацией, на которой изображен военный корабль РФ.

На это обратил внимание журналист Wall Street Journal (WSJ) Дэйв Браун. Он написал, что 13 октября ВМС США отмечали 250-ю годовщину со дня основания. В этот день Национальный музей ВМС США поздравил флот и поблагодарил тех, кто "служил и служит нации". Все бы хорошо, но вышла неувязка - авторы поздравления использовали не американский корабль, а российский.

"Это российский ракетный крейсер", – написал Браун.

Примечательно, что такую ошибку допустил не только музей. Журналист также обратил внимание на аналогичную ошибку сенатора штата Флорида Джима Бойда, но тот удалил сообщение. Ассоциация кладбищ ветеранов Нью-Гемпшира, Фонд патриотов, компания Daniels Mfg допустили ту же ошибку и разместили открытки с российским кораблем.

А вот конгрессмен Энди Харрис и вовсе поздравил ВМС США открыткой с индийским кораблем.

Кроме того, журналист WSJ также обратил внимание на то, что консалтинговая компания eConverge поздравила американских морских котиков "чем-то похожим на советский крейсер "Михаил Кутузов". А республиканец Майк Педерсен добавил к крейсеру СССР еще и солдат.

Другие новости о ВМС США

Недавно стало известно, что военная база США в Перл-Харборе на Гавайях примет три новейших эсминца класса Zumwalt, вооруженные гиперзвуковыми ракетами, а также до трех атомных подводных лодок класса Virginia.

Этот шаг является значительным перебазированием боевых сил ВМС США для потенциальной войны с Китаем.

