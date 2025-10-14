Он призвал людей к вооруженному сопротивлению.

Участник российско-украинской войны, лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк рассказал, где сейчас проходит военную службу.

В интервью Армия FM его попросили ответить на вопросы подписчиков о том, чем именно он занимается. В частности, ходили слухи о службе в территориальной обороне и полиции. Певец ответил, что ни одного дня не провел в ТрО:

"В 2022 году получил оружие и вступил в ряды патрульной полиции в Киеве. До сих пор являюсь частью отряда "Хижаки", который прикомандирован к 426-му отдельному батальону морской пехоты".

В конце эфира Хлывнюка попросили обратиться к гражданским украинцам, на что он ответил так: "Все, больше нет гражданских. Есть только тыл и фронт. Помните об этом. Осознайте это раз и навсегда. Я не призываю вас ни к чему, кроме вооруженного сопротивления".

Напомним, недавно в сети заявили, что певец якобы не служит, а "катается по городу на военном пикапе и наслаждается жизнью". Сам Хлывнюк отреагировал на этот упрек в своем Instagram-аккаунте.

