Самый тяжелый участник популярного шоу "Зважені та щасливі" Виктор Ярошук, который на старте съемок весил 229 килограммов, покинул проект. Об этом стало известно в финале третьего выпуска 10-го сезона шоу.

За три недели пребывания на проекте парню удалось похудеть на 19 килограммов.

Ранее Виктор признавался, что участие в шоу он решил принять ради своей девушки Нади, с которой они вместе более 10 лет.

"Мне страшно представить, что я приеду домой и разочарую Надю. Надя для меня - это мое сердце, моя душа, неотъемлемая часть моей жизни. И из-за того, какой я, ее жизнь также стоит на месте", - отметил Виктор, не сдерживая слез.

Известно, что несколько лет назад после трагической потери родных девушки, умерших от осложнений COVID-19, у парня развился страх, и он стал затворником.

"Последние годы моей жизни не были похожи на жизнь. Это было как существование. Я закрылся, никуда не выходил, всего боялся. И тут на проекте я впервые ощутил, что я могу наслаждаться жизнью, а не едой. Моя цель - стать здоровым человеком", - заявил Виктор.

Напомним, ранее УНИАН писал, что Виктор Ярошук мечтает похудеть до 100 килограммов, создать со своей девушкой полноценную семью, а также вернуться к прежней активной жизни и устроиться на работу в театр, куда его не берут из-за лишнего веса.

