Рютте выразил недовольство тем, как медленно США поставляют заказанное вооружение.

Странам Европы, которые заказали у США истребители F-35 и зенитные ракетные комплексы Patriot, приходится долго ждать поставок из-за медленного темпа производства этого вооружения.

Об этом заявил генеральный секретарь Марк Рютте. Он поделился, что иногда в связи с этим "вспоминает старый русский анекдот про "Ладу" и холодильник". По словам Рютте, шутка актуальна в контексте медленных поставок F-35 и Patriot.

"Продавец "Лады" говорит, что автомобиль доставят через 10 лет. Реакция [покупателя] - утром или днем? Какая разница? Ну, днем привезут холодильник", - напомнил генсек российский анекдот.

Видео дня

Ситуация с американским вооружением

Американские сенаторы требуют у военных властей США решить проблему низкой боеготовности истребителей F-35A и дороговизны их обслуживания. Председатель комитета Сената по вооруженным силам Роджер Уикер сказал, что хотя F-35 самые современные истребители в мире, но многие из них простаивают на взлетных полосах.

А 13 октября Бельгия получила первые истребители F-35. Это событие важно и для Украины, ведь может ускорить поставки истребителей F-16.

Вас также могут заинтересовать новости: