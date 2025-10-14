Танцовщика Полунина лишили гражданства Украины: чем известен ярый фанат Путина

Он уже давно покинул Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении украинского гражданства артиста балета Сергея Полунина.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщила ведущая, ссылаясь на источники в органах власти. Согласно данным из открытых источников, Полунин также имеет гражданства Российской Федерации и Сербии.

Как известно, он родился 20 ноября 1989 года в Херсоне, а уже в девять лет переехал в Киев, чтобы учиться в Киевском хореографическом училище. Впоследствии Полунин получил стипендию для обучения в престижной Royal Ballet School в Лондоне и в 19 лет стал самым молодым премьером Королевского балета.

Вскоре Полунин переехал в Россию и стал премьером музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко в Москве, а также постоянным приглашенным солистом Новосибирского театра оперы и балета. После оккупации Крыма он возглавил Академию хореографии в Севастополе.

Он публично поддерживал российскую власть и лично кремлевского правителя Путина, называя получение российского гражданства "позицией против злых и бессовестных людей, которые создают революции и войны в Украине, Грузии и других странах". Также он сделал себе татуировку в виде портрета Путина.

Уже во время полномасштабной войны Полунин заявил о выезде из России, объяснив это проблемами с деньгами и отменой его концертов. Артист также пожаловался на плохое отношение к нему в стране, которую поддержал.

Еще в начале августа он публиковал в своем Instagram-аккаунте сгенерированное ИИ изображение Путина с ангельскими крыльями, которое подписал так: "Ангел. Прекрасная душа. Защитник".

