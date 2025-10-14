В следующем году экономика Украины может существенно вырасти.

Международный валютный фонд (МВФ) обновил свой прогноз мирового экономического роста. Ожидается, что темпы роста замедлятся с 3,3% в 2024 году до 3,2% в 2025 году и 3,1% в 2026 году.

Об этом говорится в обзоре МВФ за октябрь 2025 года. Отмечается, что замедление роста обусловлено влиянием неопределенности и протекционизма, хотя шок от введения пошлин со стороны США оказался меньше, чем ожидалось изначально.

"Негативное влияние пошлин на мировую экономику оказалось относительно умеренным. Это стало возможным благодаря гибкости частного сектора, который заранее нарастил импорт в первой половине года и быстро перестроил цепи поставок, перенаправив торговые потоки. Также этому способствовали заключение торговых соглашений между различными странами и США и сдержанная политика большинства других государств, которые в целом сохранили открытость мировой торговой системы", - говорится в документе.

Видео дня

Для развитых экономик прогнозируется средний рост около 1,5% в 2025-2026 годах, при этом экономика США замедлится до 2%. Страны с переходной экономикой и развивающиеся страны сохранят умеренный рост - чуть более 4%.

Инфляция, по прогнозам, снизится до 4,2% в 2025 году и до 3,7% в 2026 году, хотя ее уровень будет существенно отличаться между странами: в США ожидается инфляция выше целевого уровня, с рисками ее дальнейшего роста, а в большинстве других регионов мира - сдержанная, низкая инфляция.

Что касается Украины, то МВФ прогнозирует замедление роста ВВП в этом году до 2% (после 2,9% в 2024 году), а уже в следующем году экономика может вырасти на 4,5%. Инфляция по прогнозу ожидается на уровне 12,6% в 2025 году (против прошлогоднего показателя в 6,5%), а уже в 2026 году темпы роста цен замедлятся до 7,6%.

Прогнозы МВФ - другие новости

В июле 2025 года МВФ обновил прогноз продолжительности войны в Украине. В базовом сценарии указано, что интенсивные боевые действия прекратятся до конца этого года. В фонде предупредили, что программа сотрудничества с Украиной имеет ограниченные возможности и ей трудно будет выдержать, если война затянется или усилится.

В марте МВФ пересматривал прогноз роста экономики Украины в 2025 году в сторону снижения на 0,5 процентных пункта по сравнению с предыдущим прогнозом. Аналитики учитывали влияние неблагоприятных факторов, связанных с ограничениями на рынке труда, повреждением энергетической инфраструктуры и продолжением полномасштабного вторжения России в Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: