В Минобороны Франции считают, что это демонстрирует "превосходные характеристики этого оружия, которые превышают первоначальные технические возможности".

Во Франции провели испытания, во время которых фрегат противовоздушной обороны перехватил ракету класса "воздух-воздух" MICA-EM с помощью зенитной ракеты Aster 30. Это попадание находится на грани возможностей этой ракеты, если не превосходит их.

Как отмечает военный портал Defense Express, речь идет о фрегате класса FREMM - Alsace. Целью этих учений является подготовка экипажа к высокоинтенсивным ситуациям, с которыми они могут столкнуться в условиях современных боевых действий.

Запуск цели для перехвата осуществлялся с борта истребителя Rafale.

Видео дня

"Но самое интересное - это сама по себе цель, которую они перехватили. Судя по опубликованным кадрам с борта истребителя, этой целью была ракета класса "воздух-воздух" MICA-EM", - отметили аналитики.

Они пояснили, что эта ракета способна развивать скорость в 4 Маха (около 4900 км/ч), тогда как зенитная ракета, которой перехватили ее, - Aster 30 имеет максимальную скорость до 4,5 Маха (около 5500 км/ч). Это пиковые скорости твердотопливных ракет, впрочем средняя скорость их полета все равно крайне высока.

"Перехват состоялся на встречных скоростях. Поэтому факт перехвата MICA-EM с помощью Aster 30 - это действительно что-то на грани возможностей этой ракеты", - отметили авторы.

К тому же MICA-EM имеет малый размер: всего 3,1 метра в длину, 160 миллиметров в диаметре и 112 килограммов весом. Это вариант ракеты MICA с радиолокационным наведением. Она имеет максимальную дальность поражения до 50 км.

"Ее надо четко обнаружить и сопровождать с достаточного расстояния, и потом нужно еще попасть, а на таких встречных скоростях - это действительно очень трудная задача, которая требует невероятной скорости и слаженности действия экипажа, потому что на все действия есть только считанные секунды", - пояснили в Defense Express.

Именно поэтому эти учения, кроме повышения слаженности и скорости, "фактически готовят экипаж к защите корабля от сверхзвуковых ПКР или перехвата других скоростных ракет, движущихся мимо корабля".

Кроме того, внимание обращается на фрагмент из пресс-релиза Министерства обороны Франции, где отмечается, что учения "демонстрируют превосходные характеристики этого оружия, которые превышают первоначальные технические характеристики". Похоже, речь об Aster 30, хотя и неизвестно, о каких именно характеристиках идет речь.

Ракета Aster - что о ней известно

Aster 30 имеет длину в 4,9 метра, диаметр 180 мм и весит 450 кг. Ее максимальная дальность - 120 км, а максимальная высота перехвата - 20 км. Для полета она имеет двухступенчатый твердотопливный двигатель.

В современных модификациях Aster 30 B1 и Aster 30 Block 1 NT получают возможность перехвата и баллистических ракет.

Франция модернизирует истребители

Как сообщалось, французская армия модернизирует свои истребители Mirage 2000D RMV, чтобы адаптировать их к вызовам современной войны. В частности, их приспосабливают к борьбе с дронами.

Так, модернизированный самолет теперь оснащен 30-миллиметровой пушечной подвесной установкой CC422 и получил инфракрасные ракеты класса "воздух-воздух" MICA вместо старых Magic II. Среди прочего, этот самолет может использовать оптико-идентификационную систему дальнего действия TALIOS, которая может идентифицировать, отслеживать и поражать движущиеся цели днем и ночью.

