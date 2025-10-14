Расчеты потерь налоговых поступлений от запрета такой подакцизной продукции в сопроводительных материалах отсутствуют.

Народный депутат Марьяна Безуглая стала соинициатором законопроекта №14110, который предусматривает запрет на производство, импорт и продажу в Украине никотиновых подушечек (саше, пакетиков).

Соответствующий проект закона опубликовали на сайте Верховной Рады, пишет "Цензор нет".

В пояснительной записке к законопроекту говорится о защите населения от вредного воздействия табака и никотина. По мнению Безуглой и других соавторов документа, реализация такой идеи не будет предусматривать финансовых затрат из государственного или местных бюджетов.

В то же время расчеты потерь налоговых поступлений от запрета такой подакцизной продукции в сопроводительных материалах к законопроекту не приводятся.

Похожий законопроект уже был принят в Украине в отношении электронных сигарет. С 11 июля 2024 года вступил в силу закон, который запретил продажу электронных сигарет со вкусами, отличными от табачного. Как следствие, доля нелегального рынка электронных сигарет сейчас составляет 93%, а потери госбюджета оцениваются в 5 млрд грн, сообщал глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

