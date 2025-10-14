В основном оккупантам трудно войти в населенный пункт в лоб. Поэтому враг идет в обход.

Ситуация на Новопавловском направлении фронта приближена к критической. Подразделения российских оккупационных войск усиливаются личным составом и техникой.

Такое заявление сделал в эфире телеканала "Эспрессо" Олег "Аллигатор", комбат 3-го механизированного батальона ОПБр. По его словам, враг наращивает количество штурмов – в течение последних пяти дней атаки участились почти вдвое.

"В нашей зоне ответственности оккупанты пока не проводят механизированных штурмов, однако используют бронированную технику для проведения логистики, подвоза личного состава к точкам спешивания, а это в нескольких километрах от линии боевого соприкосновения", – рассказал он.

Видео дня

Военный отметил, что враг начал использовать мототехнику, что позволяет ему быть маневренным, а также подъезжать к линии боевого соприкосновения для осуществления штурмов.

"Аллигатор" добавил, что в основном оккупантам трудно войти в населенный пункт в лоб. Из-за этого враг идет в обход, и ему удается подойти к населенному пункту с флангов.

"Они взяли за моду объявлять о взятии нашего населенного пункта, когда два вражеских пехотинца забежали и повесили свою тряпку, после чего мы их убили. Следует отметить относительно объявления россиянами о взятии какого-то населенного пункта, то такая информация требует уточнения, потому что обычно не соответствует реальности. К сожалению, не всегда удается обнаружить противника, поэтому ДРГ могут зайти с тыла населенного пункта, что создает нам кучу дополнительных проблем", – подчеркнул комбат.

Военный добавил, что после зачистки населенного пункта от врага есть проблема с его дальнейшим удержанием. Он пояснил, что оккупанты сравнивают все с землей КАБами, FPV-дронами, дронами на оптоволокне. Из-за этого украинским защитникам негде закрепиться, потому происходит вынужденное отступление для удержания рубежей уже за населенным пунктом.

Война в Украине: ситуация на передовой

Офицер отделения коммуникаций 155-й отдельной морской бригады ВСУ Артем Прибыльнов рассказывает, что россияне на фронте пытаются инфильтрироваться, а через противотанковые рвы идут даже с лестницами. При этом враг избегает применения бронетехники.

В то же время Прибыльнов заявил, что война в Украине становится все более технологичной. Обе стороны активно внедряют новые разработки и средства поражения.

Вас также могут заинтересовать новости: