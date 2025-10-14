Хотя некоторые люди готовы проигнорировать риски определенных должностей ради финансовой перспективы.

Высокооплачиваемые профессии всегда привлекают тех, кто ищет работу, но каждый ли человек готов рискнуть жизнью ради одной из них? Платформа Resume Now, помогающая создавать резюме и сопроводительные письма, проанализировала данные Бюро трудовой статистики США, чтобы определить, какие из самых прибыльных профессий являются наиболее опасными.

Как оказалось, большинство из них — это практические специальности, не требующие высшего образования, и именно такие работы часто выбирают представители поколения Z — людей, родившихся примерно с конца 1990-х по начало 2010-х годов, — для которых диплом уже не гарантирует трудоустройство, пишет Inc.

Эксперт по карьере и профессиональный автор резюме Кит Спенсер отмечает, что выбирая подобные профессии, важно понимать, способны ли вы принимать критические решения в сложных и опасных условиях. Тем, кто готов рискнуть, необходимо инвестировать в постоянное обучение, продвинутые сертификаты и строго соблюдать меры безопасности — это не только защищает жизнь, но и помогает продвинуться по карьерной лестнице.

Resume Now сопоставила уровень смертельного травматизма на рабочем месте в 2023 году (по последним данным) с медианной зарплатой, чтобы составить рейтинг самых опасных, но высокооплачиваемых профессий в США. Все указанные суммы представляют собой годовой доход (annual median pay) до вычета налогов.

Топ-9 самых опасных высокооплачиваемых профессий

1. Фермеры, животноводы и управляющие сельскохозяйственными предприятиями

Погибших: 171

Средняя зарплата: 87 980 долларов

Опасности: работа с тяжелой техникой, крупными животными и воздействие погодных условий.

2. Пилоты и авиадиспетчеры

Погибших: 62

Средняя зарплата: 198 100 долларов

Опасности: риск механических неисправностей, плохая погода и высокая ответственность за жизнь пассажиров.

3. Бригадиры механиков, монтажников и ремонтников

Погибших: 47

Средняя зарплата: 75 820 долларов

Опасности: надзор за работой с тяжелыми машинами, электрическими системами и транспортом.

4. Монтажники и ремонтники линий электропередачи

Погибших: 27

Средняя зарплата: 92 560 долларов

Опасности: высокий риск поражения током, падений и работы в плохую погоду.

5. Руководители строительных проектов

Погибших: 21

Средняя зарплата: 106 980 долларов

Опасности: падения, несчастные случаи с техникой, строительные риски.

6. Менеджеры по транспорту, хранению и логистике

Погибших: 9

Средняя зарплата: 102 010 долларов

Опасности: аварии, работа с тяжелым оборудованием и опасными материалами.

7. Горные и геологические инженеры

Погибших: 8

Средняя зарплата: 101 020 долларов

Опасности: обвалы, взрывы, воздействие токсичных веществ.

8. Капитаны, штурманы и пилоты морских судов

Погибших: 5

Средняя зарплата: 85 540 долларов

Опасности: штормы, аварии судов, тяжелые условия работы в море.

9. Менеджеры промышленного производства

Погибших: 5

Средняя зарплата: 121 440 долларов

Опасности: постоянное взаимодействие с тяжелыми механизмами и фабричными процессами.

