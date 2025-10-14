В сентябре принцесса Уэльская Кейт Миддлтон ошеломила поклонников новым образом, когда появилась на публике с объемным блондом.
Как сообщают источники Radar Online, смена цвета волос стала для супруги принца Уильяма символом нового этапа после тяжелой борьбы с онкологическим заболеванием. По словам инсайдеров, Кейт хотела оставить позади сложный период лечения и буквально "начать с чистого листа":
"Ее борьба с раком была изнурительной, и она стремилась к переменам - не только новый дом с Уильямом, но и новая прическа. Это не была мелкая деталь - именно этого она и хотела".
Некоторые поклонники предположили, что она надела парик, поскольку во время лечения могла потерять часть своих густых волос. Однако источники близкие к паре заверили, что это ее собственные волосы, а принц Уильям был в восторге от нового стиля жены.
Как сообщал УНИАН, семья Кейт и Уильяма планировала переезд в усадьбу Forest Lodge в Виндзорском Большом парке.