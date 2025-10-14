Больше всего в Украине дорожают масло, яйца и курятина: Госстат дал печальную статистику

За год цены на некоторые продукты питания выросли на 30% и более.

Цены на продукты в Украине выросли почти на 30% по сравнению с сентябрем прошлого года. Такие данные приводит Госстат.

Наиболее ходовые продукты прибавили в цене еще больше. Так, подсолнечное масло подорожало на 32,8%, куриное филе - на 34,8%. При этом цена на куриные яйца поднялась больше, чем вполовину - на 53,6%.

А вот среди фруктов чуть ли не вдвое подскочила стоимость яблок (+84,4%), которые когда-то считали наиболее доступным из фруктов.

Пшеничный хлеб подорожал на 20,8%, что соответствует росту цен на муку (+20,2%). Такой же показатель подорожания в 20,8% имеет гречневая крупа. Среди мяса больше всего выросли цены на свинину - на 37,8%.

В группе молочных товаров наибольший рост у сливочного масла - на 29,2%. Показатель подорожания молока немного ниже среднего (+18,2%), как и мягких сыров (+18,1%).

Кардинальное удешевление касается единственного продукта - это белокочанная капуста. Она потеряла целых 49,4% стоимости. Благодаря хорошему урожаю также снизились цены в том числе и на картофель - на 13,3%.

Цены на продукты в Украине - прогнозы экспертов

Подорожание свинины в этом году может продолжиться. До конца года должен сработать сезонный фактор усиления спроса накануне рождественских праздников. Поэтому производители начнут снова повышать цены на свой товар.

То же касается и яиц, стоимость которых выросла еще сильнее. Содержать кур в холодное время года дороже, чем при более теплой погоде. Производители уверяют, правда, что резких колебаний цен не предвидится.

